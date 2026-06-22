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    Kurs-Katastrophe und Verzweiflung bei SAP und BYD! Almonty Industries hingegen kurz vor dem charttechnischen Durchbruch!

    Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell von einer herausfordernden Seite, denn auf der einen Seite stehen SAP und BYD sinnbildlich für die Konzerne, die aktuell mit massiven internen sowie externen Widerständen zu kämpfen haben. Anleger ringen beim …

    Kurs-Katastrophe und Verzweiflung bei SAP und BYD! Almonty Industries hingegen kurz vor dem charttechnischen Durchbruch!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell von einer herausfordernden Seite, denn auf der einen Seite stehen SAP und BYD sinnbildlich für die Konzerne, die aktuell mit massiven internen sowie externen Widerständen zu kämpfen haben. Anleger ringen beim Softwareriesen SAP um Fassung, nachdem negative Branchennachrichten den Kurs auf ein mehrjähriges Tief gedrückt haben. Auch beim chinesischen Autobauer BYD herrscht Krisenstimmung, denn sinkende Absatzzahlen und drohende EU-Strafzölle belasten das operative Geschäft massiv. Ganz anders präsentiert sich jedoch das Bild abseits dieser beiden Werte im Bereich der kritischen Rohstoffe. Hier gibt sich Almonty Industries als verlässlicher und aufstrebender Wert in einer geopolitisch unsicheren Welt aus. Mit Weitblick, frischem Kapital und einem immensen Ressourcenpotenzial bietet das Unternehmen eine äußerst spannende Alternative als Anlageform. Lesen Sie weiter, um im Detail zu erfahren, warum gerade sich jetzt ein genauer Blick auf diese drei Werte lohnen könnte.

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