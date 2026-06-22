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    Umfrage

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    Viele Deutsche sehnen sich nach Job im Ausland

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Drittel der Beschäftigten liebäugeln mit Ausland
    • Bessere Bezahlung und Lebensqualität motivieren
    • Gutverdiener bewerben sich häufiger im Ausland
    Umfrage - Viele Deutsche sehnen sich nach Job im Ausland
    Foto: Siarhei - 356130783

    NÜRNBERG/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Viele Berufstätige in Deutschland können sich einen Job im Ausland vorstellen. Das ergab eine Umfrage des Instituts Appinio im Auftrage der Jobseite Indeed. Demnach liebäugeln zwei Drittel der Arbeitnehmer mit der Möglichkeit, auch im Ausland tätig zu werden. Ein Drittel hat bereits konkrete Erkundigungen eingeholt. Gefragteste Zielländer sind die USA, Großbritannien und die Schweiz - wobei das Interesse an den USA zuletzt rückläufig gewesen sei.

    Anreize zum Bleiben schaffen

    "Wenn jedoch zwei Drittel der Beschäftigten mit dem Weggang liebäugeln, sollte das auch als Zeichen für Unzufriedenheit mit den heimischen Standortbedingungen verstanden werden", sagte Indeed-Ökonomin Virginia Sondergeld. Grundsätzlich sei internationale Mobilität aber begrüßenswert. "Politik und Arbeitgeber sollten diese Signale ernst nehmen: Im Dialog mit den Beschäftigten gilt es, Anreize für die Arbeit in Deutschland neu zu setzen, Arbeitsbedingungen zu verbessern und Talenten so echte Gründe zum Bleiben zu bieten", betonte Sondergeld.

    Besonders ausgeprägt sei die Lust aufs Ausland bei bei Gutverdienern. Etwa die Hälfte aus der Gruppe derer mit einem Haushaltseinkommen von mehr als 6.000 Euro netto habe sich bereits aktiv im Ausland beworben oder sondiere aktiv den ausländischen Stellenmarkt. Allerdings: Die große Mehrheit möchte nicht für immer im Ausland bleiben - die Spannbreite der Wünsche reicht von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren.

    Wunsch nach weniger Steuern und Abgaben

    Dabei ist das Hauptmotiv nicht der Wunsch nach besseren Aufstiegsmöglichkeiten - dies gab lediglich ein Viertel der Befragten an. Vielmehr gehe es um bessere Bezahlung und eine bessere Lebensqualität (jeweils mehr als 50 Prozent). Mehr als 40 Prozent hoffen auch auf eine geringe Steuer- und Abgabenlast.

    Im Auftrag von Indeed hatte das Marktforschungsinstitut Appinio im Zeitraum vom 08. bis 11. Mai 2026 insgesamt 1.000 Beschäftigte in Deutschland im Alter zwischen 16 und 66 Jahren befragt - davon die Hälfte Frauen./dm/DP/zb







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