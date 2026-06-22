Dräger
'Plötzliche Kurswechsel sind halt schlecht'
- Politik soll klare Ansagen zu notwendigen Reformen
- Hin und Her beim Verbrenner-Aus schadet Glaubwürdigkeit
- Er lobt Rentenfreibetrag bis 2.000 Euro als Verbesserung
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Unternehmer Stefan Dräger wünscht sich von der Politik klare Ansagen zu notwendigen Reformen in Deutschland. "Wir Unternehmer können uns ja anpassen und verändern", sagte Dräger der Deutschen Presse-Agentur. "Nur plötzliche Veränderungen sind halt schlecht." Von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wisse er, dass ihr diese Kontinuität stets ein so hoher Wert gewesen ist und sie sich an die Aussagen ihrer Vorgänger gebunden fühlte, auch wenn sie anders dachte.
"Es ist deshalb schon ein bisschen problematisch, wenn die Bundesregierung Sachen ihrer Vorgänger einfach wieder zurückdrehen will", sagte Dräger. Alleine die Idee sei aus psychologischer Sicht ungünstig. "Rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln, das ist ganz schlecht." Ähnliche habe er das Hin und Her beim Verbrenner-Aus empfunden. "Es war unglaublich, wie die deutsche Glaubwürdigkeit in Brüssel dadurch minimiert wurde. Und nebenbei auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie."
Besser als dargestellt
Generell bricht der Lübecker Unternehmer aber eine Lanze für die Arbeit der Bundesregierung. "Ich würde der Regierung nicht so ein allgemein schlechtes Zeugnis ausstellen, wie das vielfach passiert. Das liegt höchstens am etwas ungünstigen Erwartungsmanagement der Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Denn es passiert tatsächlich bereits eine Menge Gutes, zum Beispiel bei der Migration und auch bei anderen Themen."
Auch der deutschen Bürokratie gewinnt Dräger gute Seiten ab: "Die handelnden Menschen in den Behörden sind wirklich meistens gutwillig, sehr engagiert und um Verbesserungen bemüht."
Als Positivbeispiel für Regierungshandeln nennt der Firmenchef die von der Regierung geschaffene Möglichkeit für Rentnerinnen und Rentner, sich bis zu 2.000 Euro zusätzlich zu verdienen. "Das ist eine Verbesserung, die wir gerne nutzen. Der Bedarf nimmt zu." In seinem Unternehmen verdienten sich mittlerweile immer mehr Ruheständler etwas hinzu.
Die aktuelle Debatte um Arbeitszeit und Renten hält Dräger für berechtigt. "Ich selber propagiere, sich ruhig mit Mitte 50 eine Auszeit zu nehmen oder die Stundenzahl zu reduzieren und im Gegenzug nach Eintritt des gesetzlichen Rentenalters noch weiterzuarbeiten bis 70", sagt Dräger. "Das ist für alle von Vorteil: Die Rentner müssen keine Sozialabgaben mehr zahlen, sie haben dadurch mehr Geld in der Tasche und auch der Arbeitgeber spart. Da geht noch mehr."
Bürokratie
Der 63 Jahre alte Dräger leitet in sechster Generation das von der Familie gegründete Unternehmen Drägerwerk mit dem Hauptsitz Lübeck. Dort arbeiten mehr als 5.000 der weltweit rund 17.000 Beschäftigten.
"Wenn ich in Berlin bin, wird dort oft über Brüssel geklagt", sagte Dräger mit Blick auf EU-Richtlinien. "Vor kurzem habe ich mir aber in Brüssel ein eigenes Bild verschafft und auch mit handelnden Akteuren gesprochen. Die klagen über Berlin und sagen: Wir wollen hier die Bürokratie abbauen. Wir haben erkannt, dass wir da ein bisschen zu weit gegangen sind. Aber da werden Leute aus einigen Ministerien von Berlin nach Brüssel geschickt, um hier Sand ins Getriebe zu streuen und Entbürokratisierungsbemühungen zu hintertreiben." Dräger nennt das mit deutschem Steuerzahlergeld bezahlte Schikane./akl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 84,25 auf Lang & Schwarz (21. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 724,55 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,35 %/+6,82 % bedeutet.
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Zum Entfall der Kapitalbeschaffungsbeschlüsse aus der heutigen Rede des VV Stefan Dräger:
(dort S. 19, 20, Hervorhebung durch mich)
eines bedingten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen – heute nicht zur
Abstimmung. Auf Grundlage der uns vorliegenden Weisungen zur Stimmabgabe
war erkennbar, dass die erforderliche Dreiviertelmehrheit in der gesonderten
Versammlung der Vorzugsaktionäre nicht erreicht werden würde. Auch aus
Respekt für Ihre Zeit haben wir daher entschieden, die beiden Beschlussvorlagen
zurückzuziehen. Die angekündigte gesonderte Versammlung der
Vorzugsaktionäre entfällt deshalb. Bedauerlicherweise erlischt damit die
Ermächtigung, die wir von Ihnen im Jahr 2021 erhalten haben, ohne
entsprechenden Ersatz. Wir sind davon überzeugt, dass beide Beschlüsse im
Interesse der Aktionäre gewesen wären.
Ein neues genehmigtes Kapital hätte es der Gesellschaft ermöglicht, bei Bedarf
zügig und flexibel Eigenkapital zu beschaffen.
Wie wertvoll dieses Instrument sein kann, hat die bereits erwähnte Bereinigung der
Kapitalstruktur gezeigt. Die Bereinigung war nämlich nur möglich, weil wir für die
Kündigung der Genussscheine auf das genehmigte Kapital zurückgreifen konnten.
Von dieser Bereinigung profitieren heute alle Aktionäre, nicht zuletzt aufgrund der
erheblichen Ergebnisverdichtung.
Tatsächlich hätten aktuell keine konkreten Pläne für die Nutzung der
Ermächtigungen unter Top 7 und Top 8 bestanden. Aber wie beim Siemens-
Rückkauf und wie bei der Kündigung der Genussscheine kann es entscheidend
sein, eine unternehmerische Chance schnell und entschieden zu nutzen.
Meine Damen und Herren, so sehr wir den Entfall der Ermächtigungen bedauern,
so ernst nehmen wir die Bedenken unserer Aktionäre. Wir nehmen dies zum
Anlass, in den konstruktiven Dialog mit Ihnen zu treten, und werden in den
kommenden Monaten eruieren, ob sich ein tragfähiger Vorschlag finden lässt.
Diesen würden wir gegebenenfalls auf der nächsten Versammlung erneut zur
Entscheidung vorlegen."
Dräger hat gestern die Bilanz vorgestellt, nachdem die Haupteckpunkte bereits vor ein paar Wochen veröffentlicht wurden.
- Der Jahresüberschuss und damit die Dividende stiegen deutlich geringer als von mir erwartet (EPS 7,48 Euro, Dividende 2,27 Euro pro Aktie). Hintergrund ist die einmalig erhöhte Steuerquote durch die Reduktion der aktiven latenten Steuern aus Verlustvorträgen. Sonst wäre m.E. eine EPS von 7,87 Euro erwirtschaftet worden (bei 31,5% normaler Steuerbelastung). Auf Basis der niedrigen Steuerquote in 2024 wären sogar ca. 8 Euro erwirtschaftet worden.
- Insoweit sollte die Dividende und die EPS in 2026 auch ohne weitere operative Ergebnisverbesserung höher ausfallen.
- Dräger hat in 2026 das EBIT um 0,9% bzw. 39 Mio. Euro erhöhen können, obwohl 26 Mio. für die neuen US-Zölle (21 Mio dv. Medical) und 45 Mio. Währungsbelastungen (d.v.. 29 Mio. Medical) angefallen sind und 22 Mio. Sondererträge aus 2024 wegfielen. D.h. das operative Ergebnis ohne diese Sondereffekte wäre um 130 Mio. oder fast 4% vom Umsatz besser geworden (statt 0,9%). Dieses zeigt die hohe Geschwindigkeit der Ergebnisverbesserung bei Dräger in den letzten Jahren.
- Dabei dürfte das Sicherheitsgeschäft auch durch das geplante Umsatzwachstum von 200 Mio. Euro in 2026-2028 und die Medizin technik durch verstärkte Interoperabilität und neue Produkte gestützt werden.
- Das Geschäft/Auftragseingang läuft aktuell nach Plan ("good start"), wobei der Auftragsbacklog aus 2025 zu einem besseren Q1 Ergebnis führen dürfte. "On way to deliver on promise". Dabei berücksichtigt (die wohl wie üblich ultrakonservative) Planung bereits eine erneute Währungsbelastung in Höhe von 0,3 bis 0,6% vom Umsatz (falls diese Belastung nicht kommt, würde sich wohl das Ergebnis entsprechend verbessern) und eine Beibehaltung der aktuellen Zölle. Dräger hat eine Erstattung der in 2025 gezahlten Zölle beantragt. Ob und wann diese Erstattung kommt ist noch offen, da die Behörden mauern. Aus dem Irankonflikt erwartet man keine Belastung, da kaum Geschäftsbeziehungen bestehen. In den USA erhöht man eifrig die Preise wg. Zöllen, dabei profitiert man wohl immer noch von der Neuordnung des Marktes für Beatmungsgeräte.
- Auch bei dem Ausbau des Servicegeschäfts kommt man gut voran (Umsatz in 2024 erstmals 1 Mrd. Euro). In einigen Ländern wie Deutschland ist dieses bereits größer als das Produktgeschäft ("Devices").
Ich gehe davon aus, das Dräger die Ergebnisqualität in 2026 weiter deutlich verbessern kann und würde mich über ein Ergebnis von 9,5 bis 10 Euro pro Aktie nicht wundern.
Wie bereits im letzten Jahr hat Dräger die Erwartungen des Marktes einfach pulverisiert. Zunehmend wird sichtbar, dass sich die internen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität auszahlen. Die Bruttomarge konnte trotz Währungseinflüssen und Zöllen wieder solide gesteigert werden. Die logische Konsequenz ist eine Explosion des EBITs. Ein EPS von 8 Euro für 2025 ist in greifbarer Nähe. Somit winkt auch eine satte Dividendenerhöhung auf vielleicht 2,40Euro? Die Guidance für 2026 ist sehr stark, auch wenn sie im Mid-Point "nur" eine Verbesserung gegenüber dem Mid-point letztes Jahr von 75bsp unterstellt. Dies muss man vor dem Hintergrund nach wie vor vorhandener inkrementellen Zoll und Währungsbelastung für 2026 sehen. Die Analysten müssen ihre Schätzungen für 2026 10 bist 15% nach oben nehmen, auch das Umsatzwachstum zieht an. Außerdem sollte Dräger zunehmend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Der Erwartung, dass sie es schaffen, in 2030 eine EBIT Marge von 10% zu erzielen, ist in keinster Weise hier eingepreist.