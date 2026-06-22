Tausende demonstrieren in Prag für öffentlich-rechtliche Medien

PRAG (dpa-AFX) - Mehrere Tausend Menschen haben sich am Sonntag vor dem Sitz des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Prag zu einer Solidaritätskundgebung versammelt, wie die Nachrichtenagentur CTK und tschechische Medien berichteten. Die Demonstranten protestierten gegen Regierungspläne, von denen sie befürchten, dass das Tschechische Fernsehen CT und der Tschechische Rundfunk (Cesky rozhlas CRo) politisch abhängiger werden könnten.

Die Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis beschloss vor wenigen Tagen die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Stattdessen sollen die öffentlich-rechtlichen Sender nach den Regierungsplänen ab Anfang kommenden Jahres direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Auch sollen sie weniger Geld als bisher bekommen. Babis hatte zuvor erklärt, es gebe genug Sparpotenzial bei den Sendern. Politische Einflussnahme werde es keine geben, versprach er.