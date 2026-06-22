WDH/Vermittler
Iran-Gespräche gehen auf Arbeitsebene weiter
- Gespräche zwischen USA und Iran in der Schweiz
- Arbeitsgespräche folgen unmittelbar zur Ausarbeitung
- Ziel 60 Tage für ein finales Abkommen und Umsetzung
(Im ersten Absatz wurde ein Komma ergänzt.)
LUZERN (dpa-AFX) - Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Es werde unter anderem Arbeitsgruppen zu Irans Atomprogramm und den westlichen Sanktionen geben.
Zudem sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, hieß es weiter. Zudem sei ein Forum geschaffen worden, um für die Einhaltung der Waffenruhe auch im Libanon zu sorgen. Die technischen Gespräche zur Umsetzung der Vereinbarungen sollen demnach den Rest der Woche im schweizerischen Luxusresort Bürgenstock fortgesetzt werden, hieß es in der von Katar auf der Plattform X verbreiteten Erklärung weiter./jbz/DP/zb
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Hatt sich gerade erledigt das Gerede vom baldigen billigen Öl, der Iran schließt die Strasse von Hormus...
Interessanter Ansatz, unverdrossen auf Trump als verlässlichen Partner für Europa mit strategischer Weitsicht zu setzen. Wieviele praktische Gegenbeispiele für beide Annahmen muss es denn noch geben, bis Du diese Einschätzung fallen lässt?
Es muss schlimm stehen um die Rohölvorräte wenn Trump dem Iran die Dollars zukommen lässt.