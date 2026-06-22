Klingbeil diskutiert mit bei Industrie-Konferenz
Für Sie zusammengefasst
- BDI lädt am Montag 13.45 Uhr zum Tag der Industrie
- Finanzminister Lars Klingbeil bei Podiumsdiskussion
- Debatte über Reformen für mehr Wachstum in Europa
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) lädt an diesem Montag (13.45 Uhr) zum "Tag der Industrie". Bei der zweitägigen Konferenz soll Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Nachmittag an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Thema der Runde sind Reformen für mehr Wachstum.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Stärke. Sicherheit. Zukunft - Made by Europe". Nach Angaben der Veranstalter soll es unter anderem darum gehen, wie die deutsche Wirtschaft auf die Dauer wieder wachsen kann und Europa wettbewerbsfähiger wird./hrz/DP/he
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