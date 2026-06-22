INDEX-MONITOR
Hochtief im Dax - Porsche SE im MDax
- Hochtief rückt Montag in den Dax, Porsche SE fällt
- Elmos, Siltronic und Suss Microtec neu im MDax
- Redcare, Ströer und Jungheinrich gehen in den SDax
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief ist ab Montag im deutschen Leitindex Dax . Für das Papier des Baukonzerns musste die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen. Diese ist jetzt im MDax gelistet, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx Anfang Juni mitgeteilt hatte.
Im Index der mittelgroßen Werte sind ab Montag zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec notiert. Entfernt wurden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese sind stattdessen jetzt im SDax notiert.
In den Index der kleinen Werte sind zudem ab sofort LPKF , Vincorion , Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt wurden neben den MDax-Aufsteigern Adesso , Borussia Dortmund , Verve und ProSiebenSat.1 .
Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 31,30 auf Lang & Schwarz (21. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +17,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,81 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -5,87 %/+12,06 % bedeutet.
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DAX........am ,,GroßenVerfalls-Tag"
Nach meinem Eindruck steht bei seinen Beiträgen häufig die eigene Inszenierung stärker im Vordergrund als die Vermittlung fundierter Börsenkenntnisse. Viele Aussagen wirken so formuliert, dass sie im Nachhinein nahezu immer als richtig ausgelegt werden können. Dadurch entsteht weniger der Eindruck einer klaren fachlichen Position als vielmehr einer Absicherung gegen jede mögliche Kritik.
Inhaltlich erkenne ich nur selten Analysen oder Einschätzungen, die durch besondere Fachkompetenz überzeugen. Stattdessen scheinen provokante Aussagen oft dazu zu dienen, Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen. Das ist zwar ein verbreitetes Phänomen in sozialen Medien, trägt jedoch wenig zu einer sachlichen und konstruktiven Diskussion über Börsen- und Anlagethemen bei. Schade, denn gerade in diesem Bereich wären fundierte und nachvollziehbare Beiträge deutlich wertvoller.
Unser Depot-Erbe ist wieder auf Sendung. Mit der Überzeugung eines Börsengurus erklärt er der Welt die Finanzmärkte, obwohl seine Kenntnisse über respektvolle Diskussionen ungefähr die Marktkapitalisierung eines insolventen Nebenwerts haben. Viel Meinung, wenig Fundament – ein klassischer Hype-Wert.
Du merkst wirklich nicht mehr, wie überflüssig du hier bist. Deine Beiträge sind wie Gebühren bei einem schlechten Broker: ständig vorhanden, aber niemand hat einen echten Nutzen davon.