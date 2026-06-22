Hochtief im Dax - Porsche SE im MDax

Im Index der mittelgroßen Werte sind ab Montag zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec notiert. Entfernt wurden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese sind stattdessen jetzt im SDax notiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief ist ab Montag im deutschen Leitindex Dax . Für das Papier des Baukonzerns musste die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen. Diese ist jetzt im MDax gelistet, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx Anfang Juni mitgeteilt hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In den Index der kleinen Werte sind zudem ab sofort LPKF , Vincorion , Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt wurden neben den MDax-Aufsteigern Adesso , Borussia Dortmund , Verve und ProSiebenSat.1 .

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 31,30 auf Lang & Schwarz (21. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +17,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,81 %. Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd.. SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -5,87 %/+12,06 % bedeutet.



