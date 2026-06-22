adidas und GLO Brands B.V. stellen mit „ADIDAS PRO WORK" eine neue Sicherheitsschuhkollektion vor, die Leistung, Schutz und Stil für den modernen Arbeitsplatz vereint.

HERZOGENAURACH, Deutschland, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- adidas und GLO Brands stellen ADIDAS PRO WORK vor, eine neue Sicherheitsschuh-Kollektion, die entwickelt wurde, um den sich wandelnden Anforderungen von Arbeitnehmern in verschiedenen Branchen – darunter Logistik, Fertigung und Transport – gerecht zu werden. Dabei wird die ikonische Sport-DNA von adidas mit zertifiziertem Schutz und ergonomischer Leistung kombiniert.

Die Arbeitnehmer von heute erwarten zunehmend Sicherheitsschuhe, die mehr als nur Schutz bieten, und suchen nach Modellen, die Komfort, Langlebigkeit und modernes Design vereinen. ADIDAS PRO WORK wird diesem Anspruch gerecht, indem es sportlich inspiriertes Design und Leistungsprinzipien in professionelle Umgebungen überträgt.

„Wir haben den Mitarbeitern zugehört, die bereits außerhalb der Arbeit adidas tragen, und eine umfassende Einführungskollektion zertifizierter Sicherheitsschuhe auf den Markt gebracht, damit sie denselben Stil und dieselbe Individualität auch auf die Baustelle mitbringen können", sagte Lauren Mooney, General Manager von GLO.

ADIDAS PRO WORK berücksichtigt die Vielfalt der Beschäftigten in Branchen, in denen PSA vorgeschrieben ist: Die Kollektion umfasst zwei Damenmodelle, die speziell auf die Fußform von Frauen abgestimmt sind und somit eine bessere Stütze sowie eine präzise Passform bieten.

Markenstärke und technisches Know-how vereinen

ADIDAS PRO WORK Sicherheitsschuhe wurden für Arbeitnehmer entwickelt, die sowohl in kontrollierten, vorhersehbaren Umgebungen als auch auf unterschiedlichen Untergründen unter nassen oder trockenen Bedingungen arbeiten. Die erste Kollektion vereint zweckorientierte Technologien, die den ganzen Arbeitstag über für zuverlässigen Komfort, Schutz und Leistung sorgen.