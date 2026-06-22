TAGESVORSCHAU
Termine am 22. Juni 2026
- Deutsche Börse: Indexänderungen werden wirksam 3.6.26
- Tag der Industrie 2026 des BDI mit Pressegespräch 12:45
- 16:00 EUR Verbrauchervertrauen Juni 2026 vorläufig
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Juni ^
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin
FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi