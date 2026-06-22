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    Xinhua Silk Road

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    In Yichang in der Provinz Hubei (Zentralchina) beginnen die Feierlichkeiten zum Drachenbootfest

    BEIJING, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am Freitag fand in Yichang in der zentralchinesischen Provinz Hubei die feierliche Eröffnungszeremonie eines Kulturfestivals und eines nationalen Drachenbootrennens (Yichang) zur Feier des Drachenbootfestes statt, eines traditionellen chinesischen Festes, das mit dem alten patriotischen Dichter Qu Yuan in Verbindung steht.

    Auch in Yichang, der Heimatstadt von Qu Yuan, ist das Fest dem Gedenken an den großen Dichter gewidmet. Die Eröffnungsfeier begann mit einer Darbietung namens „Ode an Qu Yuan", bei der lyrischer Gesang und anmutige Tänze den unvergänglichen Geist des Dichters eindrucksvoll zum Ausdruck brachten und das Publikum sofort in die Feststimmung eintauchten ließen.

    Auf der Bühne wurde eine Darbietung präsentiert, die Musik, Tanz, Poesie und bildende Kunst vereinte und dem Publikum das Bild mehrerer Drachenboote vermittelte, die auf dem Fluss um die Wette ruderten. Im Anschluss an die traditionelle Zeremonie zum Aufmalen der Drachenaugen heizte eine energiegeladene Musik- und Tanzaufführung namens „Drachenbootrennen" die Stimmung auf der Bühne an, wobei kraftvolle Trommelschläge an das spannende Spektakel der auf dem Fluss um die Wette fahrenden Drachenboote erinnerten.

    Die Spannung verlagerte sich dann aufs Wasser. Ein nationales Drachenbootrennen begann zeitgleich mit dem „Three Gorges University Students Dragon Boat Race Open" und der „Yichang Dragon Boat League", bei denen die Teilnehmer abwechselnd antraten. Ein Drachenboot nach dem anderen pflügte durch die Wellen, während die Paddel im Gleichklang auf und ab gingen und Jubelrufe sowie donnernde Trommelschläge an den Ufern widerhallten.

    Neben der Eröffnungsfeier und den Drachenbootrennen bietet die diesjährige Kulturveranstaltung zum Drachenbootfest zahlreiche weitere Aktivitäten, darunter das Zigui-Drachenbootfest-Poetry-Slam-Treffen sowie eine Reihe von besonderen kulturellen Veranstaltungen unter dem Motto „Das Drachenbootfest in Yichang feiern". Diese Aktivitäten ermöglichen es den Besuchern, authentische Traditionen des Drachenbootfestes zu erleben und gleichzeitig das bleibende patriotische Vermächtnis von Qu Yuan weiterzuführen.

    Seit Jahrhunderten ist das kulturelle Erbe von Qu Yuan tief in Yichang verwurzelt. Auch heute noch entwickeln sich Traditionen wie Drachenbootrennen und Gedichtvorträge weiter und lassen dieses reiche kulturelle Erbe über die Seiten der Geschichtsbücher hinaus an den Ufern des Jangtse zu neuem Leben erwachen.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351043.html

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2997890/image1.jpg

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