JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die vom "Manager Magazin" ins Spiel gebrachte mögliche Abspaltung der Sparte "Transformation of Industry" (ToI) hielte Analyst Lucas Ferhani für positiv, wie er am Sonntag schrieb. Im Geschäft mit Gasturbinen und Energienetztechnologie sei das Potenzial höher und zudem winke größeres Ausschüttungspotenzial an die Aktionäre./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 168,2EUR auf Lang & Schwarz (21. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar