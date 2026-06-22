JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman würde eine Aufstockung der Anteile an Amprion begrüßen, wie er am Sonntag mit Blick auf entsprechende Berichte schrieb. Er erwartet einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag für die Essener./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 55,06EUR auf Lang & Schwarz (21. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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