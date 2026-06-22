Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 375 Dollar - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 400,5 auf Nasdaq (19. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -63,79 %/+18,60 % bedeutet.