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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 375 Dollar - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Tesla-Kursziel auf 375 US-Dollar
    • Einstufung bleibt Hold Bewertung irrelevant
    • Begrüßt Verschmelzung mit SpaceX zur Kontrolle
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 375 Dollar - 'Hold'
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 400,5 auf Nasdaq (19. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -63,79 %/+18,60 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 375 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00$, was einem Rückgang von -6,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Bewertungsrisiken der Tesla‑Aktie durch Regulierungsprobleme mit FSD (EU/Schweden), Auswirkungen von Musks Optionsausübung und Steuerfragen auf Aktienangebot sowie Vertrauen, Debatten über Über- bzw. Unterbewertung, Short‑Spekulationen und Timing, unrealistische Fusionsszenarien mit SpaceX und die Kombination von Fundamentaler und Technischer Analyse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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