ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 375 Dollar - 'Hold'
- Jefferies hebt Tesla-Kursziel auf 375 US-Dollar
- Einstufung bleibt Hold Bewertung irrelevant
- Begrüßt Verschmelzung mit SpaceX zur Kontrolle
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 400,5 auf Nasdaq (19. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -63,79 %/+18,60 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 375 US-Dollar
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