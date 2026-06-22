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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 26 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 26 / 2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 26 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juni 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 26 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Broadcom
    		+1,53 % 22.06.
    Leonardo
    		+1,25 % 22.06.
    Steico
    		- 22.06.
    STMicroelectronics
    		+1,10 % 22.06.
    Vistra
    		+1,00 % 22.06.
    Fedex
    		+1,82 % 22.06.
    Dynex Capital
    		+12,89 % 22.06.
    LTC Properties
    		+6,61 % 22.06.
    Poste Italiane
    		+6,94 % 22.06.
    Bruker
    		+0,30 % 22.06.
    Universal Health Realty Income Trust of Benef Interest
    		+7,24 % 22.06.
    SNAM
    		+6,58 % 22.06.
    Fortive
    		+0,41 % 22.06.
    Iren
    		+5,99 % 22.06.
    Hackett Group
    		+1,72 % 22.06.
    Terna
    		+4,47 % 22.06.
    UTZ Brands Registered (A)
    		+1,52 % 22.06.
    G-III Apparel Group
    		- 22.06.
    HERA
    		+4,12 % 22.06.
    Arcos Dorados Holdings Registered (A)
    		+2,71 % 22.06.
    DTE Energy
    		+3,55 % 22.06.
    Nathan's Famous
    		+2,76 % 22.06.
    Ferroglobe
    		+1,15 % 22.06.
    Alten
    		+1,38 % 22.06.
    ENAV
    		+5,85 % 22.06.
    Amphenol Registered (A)
    		+0,84 % 23.06.
    Gladstone Investment
    		+15,79 % 23.06.
    Gladstone Commercial
    		+8,26 % 23.06.
    Bollore
    		+1,21 % 23.06.
    Gladstone Capital Corp
    		+9,17 % 23.06.
    Redwood Trust
    		+9,88 % 23.06.
    Gladstone Land
    		+4,31 % 23.06.
    WR Berkley
    		+2,42 % 23.06.
    STMicroelectronics NV NY
    		+1,26 % 23.06.
    Cincinnati Financial
    		+2,55 % 23.06.
    Invesco Mortgage Capital
    		+17,82 % 23.06.
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    		+11,58 % 23.06.
    Super Group (SGHC)
    		- 23.06.
    Heartland Express
    		+0,69 % 23.06.
    ArrowMark Financial
    		+9,86 % 23.06.
    FS Credit Opportunities
    		+11,38 % 23.06.
    Franklin Trust/Sh USD
    		+7,75 % 23.06.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    		+11,90 % 23.06.
    Omega Flex
    		+2,61 % 23.06.
    PUTNAM MANAGED/SH
    		+4,64 % 23.06.
    Putnam Master I/Sh USD
    		+8,18 % 23.06.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    		+4,31 % 23.06.
    Southern California Bancorp
    		- 23.06.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    		- 23.06.
    Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc
    		+4,98 % 23.06.
    Putnam Mun Oppt/Sh USD
    		+4,21 % 23.06.
    Putnam Prem Inc/Sh USD
    		+9,52 % 23.06.
    DE INVESTMENTS/COM
    		+4,81 % 23.06.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    		- 23.06.
    MFS Mun Income/Sh USD
    		+4,65 % 23.06.
    Priority Income Fund 7.00 % Cum Red Pfd (D)
    		- 23.06.
    Priority Income Fund 7 % Cum Red Perp Pfd (K)
    		+8,26 % 23.06.
    Priority Income Fund 6.375 % Cum Red Pfd (L)
    		+7,03 % 23.06.
    Deutsche Rohstoff
    		+4,79 % 24.06.
    Porsche AG
    		+3,05 % 24.06.
    Seagate Technology Holdings
    		+3,36 % 24.06.
    Frequentis
    		+0,79 % 24.06.
    GLOBALFOUNDRIES
    		- 24.06.
    NXP Semiconductors
    		+1,68 % 24.06.
    J.Jill
    		- 24.06.
    Ambev
    		+5,24 % 24.06.
    SalMar
    		+5,92 % 24.06.
    Armada Hoffler Properties
    		+7,50 % 24.06.
    Dine Brands Global
    		+5,80 % 24.06.
    NewtekOne
    		+6,13 % 24.06.
    Flexsteel Industries
    		+2,43 % 24.06.
    Ituran Location and Control
    		+5,63 % 24.06.
    DWS Municipal Income Trust
    		+6,32 % 24.06.
    Bank First
    		+1,74 % 24.06.
    Grand City Properties
    		- 25.06.
    Philip Morris International
    		+4,86 % 25.06.
    Serabi Gold
    		- 25.06.
    Metlen Energy & Metals
    		- 25.06.
    Serica Energy
    		+15,47 % 25.06.
    Sempra Energy (doing business Sempra)
    		+3,11 % 25.06.
    Zimmer Biomet Holdings
    		+0,85 % 25.06.
    Vail Resorts
    		+4,13 % 25.06.
    Hargreave Hale AIM VCT
    		+9,37 % 25.06.
    Experian
    		+1,48 % 25.06.
    United Utilities Group
    		+6,32 % 25.06.
    Portland General Electric
    		+4,49 % 25.06.
    Getty Realty (Holding Company)
    		+6,34 % 25.06.
    Build-A-Bear Workshop
    		+6,18 % 25.06.
    One Liberty Properties
    		+7,08 % 25.06.
    Invitation Homes
    		+3,30 % 25.06.
    BRT Apartments
    		+5,70 % 25.06.
    Designer Brands Registered (A)
    		+1,94 % 25.06.
    Templeton Emerging Markets Investment Trust GBP
    		+3,38 % 25.06.
    Tatton Asset Management
    		+3,68 % 25.06.
    discoverIE Group
    		+1,40 % 25.06.
    Vertu Motors
    		+3,25 % 25.06.
    Hollywood Bowl Group
    		+5,03 % 25.06.
    Premier Foods
    		+1,11 % 25.06.
    TR Property Investment Trust
    		+5,34 % 25.06.
    JPMorgan Emerging Markets Dividend Income
    		+4,11 % 25.06.
    Helical
    		+4,64 % 25.06.
    Duke Royalty
    		+8,48 % 25.06.
    Wynnstay Properties
    		+3,48 % 25.06.
    Norcros
    		+5,79 % 25.06.
    The North American Income Trust
    		+5,38 % 25.06.
    Chelverton UK Dividend Trust GBP
    		+8,32 % 25.06.
    AVI Global Trust GBP
    		+0,61 % 25.06.
    abrdn Private Equity Opportunities Trust
    		+3,07 % 25.06.
    PERSONAL ASSETS TRUST PLC
    		+1,34 % 25.06.
    Lowland Investment Company
    		+0,04 % 25.06.
    Frenkel Topping Group
    		+3,16 % 25.06.
    Porsche Holding SE
    		+5,22 % 26.06.
    Medtronic
    		+3,28 % 26.06.
    Danaher
    		+0,44 % 26.06.
    Prospect Capital
    		+12,62 % 26.06.
    Keurig Dr Pepper
    		+2,66 % 26.06.
    Telekom Austria
    		+3,86 % 26.06.
    Humana
    		+1,12 % 26.06.
    Ralph Lauren Registered (A)
    		+2,19 % 26.06.
    Flowserve
    		+1,66 % 26.06.
    Terreno Realty
    		+2,97 % 26.06.
    Valmont Industries
    		+0,89 % 26.06.
    TPG RE Finance Trust
    		+11,48 % 26.06.
    Towne Bank
    		+3,34 % 26.06.
    CTS
    		+0,32 % 26.06.
    Independence Realty Trust
    		+3,47 % 26.06.
    Palmer Square Capital BDC
    		- 26.06.
    Alerus Financial
    		+3,88 % 26.06.
    EBRO FOODS
    		+6,61 % 26.06.
    National Research Corporation
    		+2,03 % 26.06.
    Silver Spike Investment
    		+9,31 % 26.06.
    Isabella Bank
    		+3,93 % 26.06.
    First Guaranty Bancshares
    		+4,18 % 26.06.
    Equity Lifestyle Properties
    		+2,86 % 26.06.
    Fifth Third Bancorp Depositary Shs (I)
    		- 26.06.
    Jersey Electricity Registered (A)
    		+4,24 % 26.06.
    Fifth Third Bancorp Depositary Shs (K)
    		- 26.06.

    Die Dividendenrenditen in der KW 26 / 2026 reichen von +0,04 % bei Lowland Investment Company bis +17,82 % bei der Invesco Mortgage Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 26 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 26 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juni 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juni, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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