SK Hynix steigt zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas auf

Damit zog das Unternehmen knapp an Samsung Electronics vorbei, dessen Börsenwert bei 2.081,3 Billionen Won lag. Samsung hatte zuvor die Spitzenposition unter den südkoreanischen Konzernen seit dem Jahr 2000 ununterbrochen gehalten.

SK Hynix hat Samsung Electronics als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen des Landes abgelöst. Die Aktie von SK Hynix legte am Montag um 5,7 Prozent zu und hob die Marktkapitalisierung auf 2.082,5 Billionen Won (rund 1,35 Billionen US-Dollar).

KI-Boom sorgt für explodierende Chipnachfrage

Der Aufstieg von SK Hynix ist eng mit dem weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz verbunden. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren als führender Anbieter von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) etabliert.

HBM-Chips kommen in den modernsten KI-Systemen der Welt zum Einsatz und werden von Technologiekonzernen wie Nvidia, Google, Microsoft und Meta für die Entwicklung und den Betrieb großer Sprachmodelle und KI-Plattformen benötigt.

Während herkömmliche Speicherchips lange Zeit als standardisierte Massenprodukte galten, haben KI-Anwendungen die Bedeutung spezialisierter Speichertechnologien grundlegend verändert. Die Fähigkeit, enorme Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten, ist inzwischen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor geworden.

SK Hynix profitierte dabei stärker als nahezu jeder andere Halbleiterhersteller und meldetet für 2024 einen operativen Gewinn von 23,5 Billionen Won. Im Vorjahr meldete das Unternehmen noch einen operativen Verlust von 7,73 Billionen Won.

Anleger feiern den größten Gewinner des KI-Zeitalters

Die Börse honoriert diese Entwicklung mit einer beeindruckenden Rallye. Die Aktie von SK Hynix ist in diesem Jahr um mehr als 340 Prozent gestiegen und zählt damit zu den erfolgreichsten Technologie-Werten weltweit.

Ob SK Hynix seine neue Spitzenposition dauerhaft verteidigen kann, dürfte vor allem davon abhängen, wie lange der globale KI-Boom anhält. Derzeit spricht jedoch vieles dafür, dass die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern weiter steigt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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