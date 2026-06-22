🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Samsung überholt

    309 Aufrufe 309 0 Kommentare 0 Kommentare

    SK Hynix steigt zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas auf

    Getrieben vom KI-Hype entthront SK Hynix den langjährigen Spitzenreiter Samsung und erobert erstmals die Spitze der südkoreanischen Börse.

    Für Sie zusammengefasst
    Samsung überholt - SK Hynix steigt zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas auf
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    SK Hynix hat Samsung Electronics als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen des Landes abgelöst. Die Aktie von SK Hynix legte am Montag um 5,7 Prozent zu und hob die Marktkapitalisierung auf 2.082,5 Billionen Won (rund 1,35 Billionen US-Dollar).

    Damit zog das Unternehmen knapp an Samsung Electronics vorbei, dessen Börsenwert bei 2.081,3 Billionen Won lag. Samsung hatte zuvor die Spitzenposition unter den südkoreanischen Konzernen seit dem Jahr 2000 ununterbrochen gehalten.

    KI-Boom sorgt für explodierende Chipnachfrage

    Der Aufstieg von SK Hynix ist eng mit dem weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz verbunden. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren als führender Anbieter von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) etabliert.

    HBM-Chips kommen in den modernsten KI-Systemen der Welt zum Einsatz und werden von Technologiekonzernen wie Nvidia, Google, Microsoft und Meta für die Entwicklung und den Betrieb großer Sprachmodelle und KI-Plattformen benötigt.

    Während herkömmliche Speicherchips lange Zeit als standardisierte Massenprodukte galten, haben KI-Anwendungen die Bedeutung spezialisierter Speichertechnologien grundlegend verändert. Die Fähigkeit, enorme Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten, ist inzwischen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor geworden.

    SK Hynix profitierte dabei stärker als nahezu jeder andere Halbleiterhersteller und meldetet für 2024 einen operativen Gewinn von 23,5 Billionen Won. Im Vorjahr meldete das Unternehmen noch einen operativen Verlust von 7,73 Billionen Won.

     

    Anleger feiern den größten Gewinner des KI-Zeitalters

    Die Börse honoriert diese Entwicklung mit einer beeindruckenden Rallye. Die Aktie von SK Hynix ist in diesem Jahr um mehr als 340 Prozent gestiegen und zählt damit zu den erfolgreichsten Technologie-Werten weltweit.

    Ob SK Hynix seine neue Spitzenposition dauerhaft verteidigen kann, dürfte vor allem davon abhängen, wie lange der globale KI-Boom anhält. Derzeit spricht jedoch vieles dafür, dass die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern weiter steigt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Samsung überholt SK Hynix steigt zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas auf Getrieben vom KI-Hype entthront SK Hynix den langjährigen Spitzenreiter Samsung und erobert erstmals die Spitze der südkoreanischen Börse.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     