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    Verletzte und Vermisste nach Unfall in Gas-Fabrik in Katar

    Für Sie zusammengefasst
    • 54 Verletzte und 18 Personen als vermisst gemeldet
    • Explosion und Brand bei Inbetriebnahme der Anlage
    • Ras Laffan Zentrum der katarischen LNG-Verarbeitung
    Verletzte und Vermisste nach Unfall in Gas-Fabrik in Katar
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DOHA (dpa-AFX) - Bei einem Unfall in der Gasanlage Ras Laffan in Katar sind 54 Menschen verletzt worden, 18 Personen gelten als vermisst. Rettungskräfte seien auf der Suche nach den Vermissten, teilte das katarische Innenministerium auf der Plattform X mit.

    Am Sonntag sei es bei der Inbetriebnahme der Barzan Versorgungsanlage zu einer Explosion und einem Brand gekommen, gab der Betreiber Qatar Energy auf X bekannt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. In den vergangenen Monaten war es im Zuge des Krieges zwischen den USA und Iran auch zu iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar gekommen.

    Ras Laffan ist das Zentrum der katarischen Gasindustrie. Nach Angaben von Qatar Energy befindet sich dort der weltweit größte Standort für die Verarbeitung und den Export von Flüssigerdgas (LNG). Katar gehört zu den größten Gasproduzenten der Welt und spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas, das vor allem in Ras Laffan verschifft wird./nak/DP/zb






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    Verletzte und Vermisste nach Unfall in Gas-Fabrik in Katar Bei einem Unfall in der Gasanlage Ras Laffan in Katar sind 54 Menschen verletzt worden, 18 Personen gelten als vermisst. Rettungskräfte seien auf der Suche nach den Vermissten, teilte das katarische Innenministerium auf der Plattform X mit. Am …
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