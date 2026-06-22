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    Danone kauft Wachstum

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    Danone setzt auf Protein-Boom: Australien-Zukauf soll sofort liefern

    Danone kauft MADE und übernimmt sein Australien-Joint-Venture komplett. Der Deal stärkt Protein-, Kokos- und Joghurtgeschäft in Asien-Pazifik.

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    Danone kauft Wachstum - Danone setzt auf Protein-Boom: Australien-Zukauf soll sofort liefern
    Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman

    Der französische Lebensmittelkonzern Danone gab am Montag bekannt, dass er das australische Unternehmen MADE Group zu einem nicht genannten Preis übernehmen wird und damit sein Milchgeschäft in der Region Asien-Pazifik stärkt. In einer Erklärung teilte Danone mit, dass es auch die restlichen 49 Prozent der Anteile an seinem Joint Venture für Frischmilchprodukte mit Saputo Dairy Australia erwerben werde.  

    Dieser jüngste Schritt folgt auf Danones geplante Übernahme des Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln Huel, die im März angekündigt wurde, und die Akquisition des US-amerikanischen Unternehmens Kate Farms im vergangenen Jahr. Die MADE Group, die Cocobella Kokoswasser und Joghurt sowie Rokeby Protein-Smoothies herstellt, erzielte im Geschäftsjahr bis Juni 2026 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro (343,65 Millionen US-Dollar).

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    Danone erklärte, das Geschäft werde einen "bedeutenden Beitrag" zu seinem Geschäftsbereich für essentielle Milchprodukte und pflanzliche Produkte (EDP) im asiatisch-pazifischen Raum leisten und die operative Marge sowie den Gewinn je Aktie bereits im ersten Jahr steigern. Der Abschluss der Transaktionen wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen in der zweiten Jahreshälfte erwartet. 

    Danone schließt 2 Transaktionen gleichzeitig: den Kauf der australischen MADE Group und den Erwerb der restlichen 49 Prozent am Frischmilch-Joint-Venture mit Saputo Dairy Australia. Damit würde Danone das Australien-Geschäft bei frischen Milchprodukten vollständig kontrollieren. Das Joint Venture vermarktet unter anderem Joghurt- und Frischmilchprodukte in Australien. Laut Saputo werden die Produkte in Kiewa im Nordosten Victorias hergestellt und landesweit verkauft.

    MADE ist für Danone strategisch interessant, weil die Gruppe genau in den Trendkategorien unterwegs ist, die Danone derzeit stark besetzt: proteinreiche Fertigdrinks, Darmgesundheits-Produkte, pflanzenbasierte Joghurts und Kokosprodukte. Danone nennt ausdrücklich High-Protein-Ready-to-Drink-Produkte, Gut-Health-Yoghurts und Kokosprodukte als Schwerpunkte. Zur MADE Group gehören neben Cocobella und Rokeby auch Marken wie Impressed für kaltgepresste Säfte, NutrientWater sowie The Collective, eine Premium-Joghurtmarke aus Neuseeland. MADE selbst bezeichnet Cocobella als Australiens Nummer 1 bei Kokoswasser und Kokosjoghurt; Rokeby bietet Protein-Smoothies, probiotischen Joghurt und Fitmilk an.

    Finanziell ist der Zukauf für Danone global gesehen kein Megadeal, regional aber relevant: MADE kommt auf mehr als 300 Millionen Euro Umsatz im bis Juni 2026 endenden Geschäftsjahr. Zum Vergleich: Danone erzielte 2025 konzernweit 27,283 Milliarden Euro Umsatz, davon 13,158 Milliarden Euro im Bereich Essential Dairy and Plant-Based. In der Region China, Nordasien & Ozeanien kam Danone 2025 auf 3,953 Milliarden Euro Umsatz, der EDP-Umsatz dort lag bei 407 Millionen Euro. MADE wäre damit vor allem für das regionale EDP-Geschäft ein spürbarer Ausbau.

    Der Kaufpreis wurde offiziell nicht genannt. Australische Medien hatten im Vorfeld allerdings über eine mögliche Bewertung im Bereich von 1,5 bis 2 Milliarden australischen Dollar berichtet. The Australian nannte zuvor unter anderem ein EBITDA von rund 110 Millionen US-Dollar und eine angestrebte Bewertung von mindestens dem 15-Fachen des EBITDA. Diese Zahlen sind aber nicht offiziell von Danone bestätigt. Wichtig für die Börsenstory: Danone erwartet, dass der Deal bereits ab dem ersten Jahr positiv zur operativen Marge und zum Gewinn je Aktie beiträgt. Der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen einschließlich regulatorischer Genehmigungen.

    Danone baut damit eine kleine Übernahmeserie auf. Im Juli 2025 schloss der Konzern den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Kate Farms ab, einem US-Anbieter pflanzenbasierter Ernährungsprodukte für medizinische und alltägliche Anwendungen. Im März 2026 folgte die Vereinbarung zur Übernahme von Huel, einem Anbieter vollständiger Mahlzeiten und Functional-Nutrition-Produkte. MADE passt in diese Linie: weniger klassischer Joghurtkonzern, mehr Gesundheits-, Protein- und Premium-Ernährung.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 65,40EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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