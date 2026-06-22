Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 48,08 auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +20,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,49 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -28,06 %/+21,27 % bedeutet.