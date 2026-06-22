JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht am 4. August passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag in ihrem Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Gespräche mit dem Unternehmen nach unten an. Damit trug sie dem generell schwachen Konsumumfeld im zweiten Quartal in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Rechnung. Durch die Übernahmeofferte von Fraser von 38 Euro je Aktie sei diese aber nach unten abgesichert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 38,72EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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