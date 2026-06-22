GOLDMAN SACHS stuft Douglas auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 10,50 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards reagierte damit am Freitagnachmittag auf die Senkung der Jahresziele. Der Markt für Luxus-Beauty-Produkte bleibe mau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 8,075EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Douglas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Douglas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
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