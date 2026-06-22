GOLDMAN SACHS stuft Douglas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 10,50 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards reagierte damit am Freitagnachmittag auf die Senkung der Jahresziele. Der Markt für Luxus-Beauty-Produkte bleibe mau./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 8,075EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar