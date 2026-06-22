JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag an die jüngsten Branchendaten und politischen Entwicklungen sowie Wechselkursveränderungen geringfügig an. Mit größeren Überraschungen rechnet sie nicht und sieht ihre Prognosen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen und Markterwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 500,4EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 580

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 580,00 € , was eine Steigerung von +14,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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