JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag an die jüngsten Branchendaten und politischen Entwicklungen sowie Wechselkursveränderungen geringfügig an. Mit größeren Überraschungen rechnet sie nicht und sieht ihre Prognosen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen und Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
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Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 500,4EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
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