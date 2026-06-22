Auf Korrektur vorbereiten

Die weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran hat die Unsicherheit jedoch wieder erhöht. Die erneute Schließung der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Öltransport, könnte die Finanzmärkte zu Beginn der neuen Handelswoche belasten.

In der vergangenen Woche hatten die Märkte zunächst positiv auf die Nachricht reagiert, dass US-Präsident Donald Trump überraschend ein Rahmenabkommen für Friedensverhandlungen mit dem Iran angekündigt hatte. Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage sorgte für Erleichterung an den Börsen, während der Ölpreis zeitgleich auf den tiefsten Stand seit Anfang März fiel.

Für den DAX könnte dies zunächst zu Kursverlusten bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 24.533 Punkten führen. Aus charttechnischer Sicht gilt insbesondere die Marke von 24.225 Punkten als wichtige Unterstützung. Dort verläuft die untere Begrenzung eines symmetrischen Keils, einer häufig beobachteten Chartformation.

Sollte der DAX in diesem Bereich Stabilität zeigen, könnte sich daraus eine neue Kaufgelegenheit ergeben. Symmetrische Keile werden häufig in Richtung des zuvor bestehenden Trends aufgelöst. Da der übergeordnete Trend aktuell aufwärtsgerichtet ist, ergibt sich bei einem erfolgreichen Ausbruch weiteres Potenzial bis in den Bereich von 27.500 Punkten.

Ein solches Szenario würde insbesondere dann an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn es zu einer nachhaltigen politischen Entspannung und im Idealfall zu einem endgültigen Friedensabkommen mit dem Iran kommen sollte.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.985 Punkten

VDAX mit fallender Tendenz - Nervosität legt sich etwas

Fear& Greed Index bei 37 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 56 - Buy MACD: 111 - Buy Insgesamt: Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.020 / 25.507 / 25.890 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.203 / 23.968 / 23.715 und 23.482 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX in möglicher Keil-Formation - bullisch! - Ölknappheit weiter ein Problem! - USA-Iran-Rahmenabkommen unterzeichnet! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (19. Juni 2026): Bei 16,18% (steigend) (Vortag: 16,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 24.830 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.500 Punkten. Kursziel bei 25.144 Punkten - beendet! 2. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FVQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,80 - 11,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.838,21 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.838,21 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.985,83 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,15 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4LJ9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,51 - 10,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.022,26 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.022,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.985,83 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,69 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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