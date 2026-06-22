Aktie geht einen anderen Weg

Mit dem Anstieg auf rund 31,20 Euro hat sich das Papier dem bisherigen Jahreshoch bei 33,05 Euro deutlich angenähert. Aus charttechnischer Sicht reichen die übergeordneten Kursziele sogar bis in den Bereich von 38,15 Euro. Sollte die positive Entwicklung anhalten, könnten sich daraus weitere Aufstiegschancen ergeben.

Ursprünglich war nach der Auflösung eines bärischen Keils, der sich zwischen Mitte März und Mitte Juni gebildet hatte, ein weiterer Kursrückgang bis in den Bereich von 20,00 Euro erwartet worden. Erst danach schien eine nachhaltige Trendwende wahrscheinlich. Die Deutsche Bank-Aktie hat dieses Szenario jedoch übersprungen und stattdessen kräftig zugelegt.

Besonders auffällig ist dabei das starke Momentum der jüngsten Kursbewegung. Es deutet auf eine hohe Nachfrage nach der Aktie und eine insgesamt freundliche Marktstimmung hin.

Auf der Risikoseite bleibt die Marke von 26,35 Euro wichtig. Erst ein Rückfall unter dieses Niveau und zurück in den seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend würde das positive Bild wieder eintrüben. In diesem Fall könnten auch die Jahrestiefs bei 22,97 Euro erneut in den Fokus der Anleger rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 31,12 Euro

Kursziele : 33,05 und 38,15 Euro

Renditechance via DN1NPB : 130 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NPB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,25 - 5,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25,887 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 25,887 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,12 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 38,15 Euro Hebel: 5,82 Kurschance: + 130 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1LM3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,25 - 5,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 36,3519 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 36,3519 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,12 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,81 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.