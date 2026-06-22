Kursentwicklung stimmt positiv

Aus Sicht der Charttechnik könnte es sich dabei um eine sogenannte bullische Flagge handeln – ein Muster, das häufig als Zwischenstation innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends gilt. Bestätigt würde dieses Szenario allerdings erst bei einem nachhaltigen Anstieg über 227,20 US-Dollar. In diesem Fall könnte sich weiteres Potenzial bis in den Bereich von 264,15 US-Dollar eröffnen.

Nachdem die NVIDIA-Aktie eine mehrmonatige Seitwärtsphase mit dem Sprung über die Marke von 195,00 US-Dollar erfolgreich beendet hatte, stieg der Kurs bis Mitte Mai auf ein neues Rekordhoch bei 236,54 US-Dollar. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, bei der sich ein kurzfristiger Abwärtstrend ausbildete.

Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft könnten bereits auf dem aktuellen Kursniveau auf weiter steigende Notierungen setzen und einen Anlauf auf die obere Trendbegrenzung bei 225,26 US-Dollar erwarten.

Auf der Unterseite bleibt vor allem der 200-Tage-Durchschnitt bei 187,88 US-Dollar im Blick. Erst ein deutlicher Rückfall unter dieses Niveau würde das positive Bild eintrüben und könnte einen Rückgang in Richtung 165,00 US-Dollar nach sich ziehen.

Grundsätzlich sprechen die weiterhin hohen Investitionen der großen Technologiekonzerne in Rechenzentren, Künstliche Intelligenz und leistungsfähige Chips dafür, dass die Nachfrage nach den Produkten von NVIDIA hoch bleibt. Davon könnte die Aktie auch künftig profitieren.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 212,70 US-Dollar

Kursziel : 225,26 US-Dollar

Renditechance via DN09LR : 105 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN09LR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,15 - 1,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,7883 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 195,7883 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 210,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 225,26 US-Dollar Hebel: 15,44 Kurschance: + 105 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN18NX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,37 - 1,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 224,06 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 224,06 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 210,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,97 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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