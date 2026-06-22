BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 35 auf 40 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Marktumfeld sei günstig und die regulatorischen Bedingungen besserten sich, schrieb Flora Bocahut am Freitagabend. Die Bewertung der Aktie sei momentan aber angemessen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 43,97EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 35
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 35
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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