Aufwärtsdrang bei Gold – 4.193,84 USD erreicht

+0,86 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,23 % 1 Monat -7,75 % 3 Monate -6,68 % 1 Jahr +24,76 %

Gold zeigt sich fester:auf 4.193,84. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.933,81USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.193,84USD ein Wert von 21.687,0USD geworden – ein Gewinn von +116,87 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.