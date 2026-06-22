Goldpreis
Aufwärtsdrang bei Gold – 4.193,84 USD erreicht
Gold zeigt Stärke: +0,86 % höher bei 4.193,84 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,23 %
|1 Monat
|-7,75 %
|3 Monate
|-6,68 %
|1 Jahr
|+24,76 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.933,81USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.193,84USD ein Wert von 21.687,0USD geworden – ein Gewinn von +116,87 %.
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|330,40EUR
|-1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,35EUR
|-1,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|234,06EUR
|-1,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|332,26EUR
|-1,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,54EUR
|-2,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|526,65EUR
|-1,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|346,72EUR
|-1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,17EUR
|-1,44 %
|Long
|1
|0,00
|116,45EUR
|-1,44 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,855EUR
|+0,56 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.