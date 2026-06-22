Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 66,43 USD
Silber springt um +2,43 % nach oben auf 66,43 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,29 %
|1 Monat
|-13,14 %
|3 Monate
|-2,77 %
|1 Jahr
|+83,00 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,65058USD. Heute, bei 66,43USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.932,64USD geworden – ein Plus von +193,26 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Kurzfristig Boden bei 60–67 USD; Aufwärtsziel 70–72 USD in 1–2 Wochen, danach weitere Beobachtung. Technisch dominiert: Flaggenkonsolidierung im Aufwärtstrend, 200-Tage-Linie als Barriere; manche sehen langfristig bullisch, warten aber auf bestätigte Chartmarken. Fundamentale Nachfrage bleibt positiv; Einige warnen vor Übertreibung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage schwankend; Konsolidierung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|330,40EUR
|-1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,35EUR
|-1,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|234,06EUR
|-1,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|332,26EUR
|-1,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,54EUR
|-2,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|526,65EUR
|-1,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|346,72EUR
|-1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,17EUR
|-1,44 %
|Long
|1
|0,00
|116,45EUR
|-1,44 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,855EUR
|+0,56 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.