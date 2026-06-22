Bullenpower: Silberpreis springt auf 66,43 USD

+2,43 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,29 % 1 Monat -13,14 % 3 Monate -2,77 % 1 Jahr +83,00 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 66,43. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,65058USD. Heute, bei 66,43USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.932,64USD geworden – ein Plus von +193,26 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Kurzfristig Boden bei 60–67 USD; Aufwärtsziel 70–72 USD in 1–2 Wochen, danach weitere Beobachtung. Technisch dominiert: Flaggenkonsolidierung im Aufwärtstrend, 200-Tage-Linie als Barriere; manche sehen langfristig bullisch, warten aber auf bestätigte Chartmarken. Fundamentale Nachfrage bleibt positiv; Einige warnen vor Übertreibung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage schwankend; Konsolidierung.