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    Nikkei auf Rekord

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    Europas Börsen vor schwachem Start, Ölpreis fällt, Gold legt zu

    Kurz vor Börsenstart in Europa deutet sich ein etwas schwächerer Handel an. Für Verunsicherung sorgen die Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Der Ölpreis fällt klar zurück, während sich Gold etwas verteuert.

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    Nikkei auf Rekord - Europas Börsen vor schwachem Start, Ölpreis fällt, Gold legt zu
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im vorbörslichen Geschäft zurückhaltend. Vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten sorgen für eine abwartende Haltung unter den Anlegern.

    Für den deutschen Leitindex zeichnet sich ein ruhiger Auftakt ab. Kurz vor dem offiziellen Handelsstart signalisieren Broker-Indikationen ein minimales Minus von 0,1 Prozent (Stand 08:10 Uhr), womit der DAX bei 24.967 Punkten erwartet wird. Nachdem der Index am Freitag zeitweise über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten bis auf ein Tageshoch bei 25.173 Zählern vorstoßen konnte, fiel er bis zum Handelsschluss wieder darunter zurück. Die Indikationen für den Euro-Stoxx-50 sind ebenfalls leicht negativ.

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    Marktteilnehmer nehmen eher eine abwartende Haltung ein. Grund dafür sind die laufenden diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz, die eine Entspannung im Nahen Osten einleiten sollen. Ein geplantes Rahmenabkommen sieht eine finale Einigung innerhalb der kommenden 60 Tage vor. Zwar wurden erste Fortschritte bei Sanktionsausnahmen für Ölverkäufe erzielt, doch umfassendere Verhandlungen stocken, solange die militärischen Auseinandersetzungen im Libanon anhalten. Die Einrichtung eines Kommunikationskanals zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus bringt jedoch etwas Erleichterung.

    Gemischtes Bild an den Asienbörsen

    In Asien präsentierten sich die Handelsplätze uneinheitlich, zeigten nach anfänglichen Verlusten jedoch Erholungstendenzen. Angetrieben von der anhaltend starken Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sprang der japanische Nikkei-225 auf ein neues Rekordhoch. Technologiewerte führten die Gewinnerlisten an.

    Auch der südkoreanische Kospi verzeichnete temporäre Kursgewinne, angeführt vom Elektronikriesen LG Electronics, dessen Management zu Gesprächen über KI-Kooperationen bei Nvidia erwartet wird. Die Gewinne bröckelten im Verlauf jedoch teilweise wieder ab. Enttäuschung herrschte dagegen in Festlandchina, wo die Notenbank trotz schwacher heimischer Konsumdaten auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik verzichtete. In Australien schloss der Leitindex leicht im Minus, belastet durch neue Anzeichen einer Schwäche auf dem dortigen Immobilienmarkt.

    Negative Vorzeichen für die Wall Street und wichtige Termine

    Für den US-Handel zeichnet sich ein schwächerer Start ab. Die Terminkontrakte auf die großen US-Indizes wie den S&P 500, den Nasdaq 100 und den Dow Jones tendieren vorbörslich alle etwa 0,3 Prozent im Minus. Belastet wird die Stimmung an der Wall Street durch jüngste Warnungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Teheran, die das Risiko neuer militärischer Spannungen erhöhten und die Verhandlungen in der Schweiz kurzzeitig auf die Probe stellten. Zudem lasten gestiegene Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen auf dem Aktienmarkt.

    Das wichtigste Ereignis der Woche steht am Donnerstag an:

    • PCE-Meldung (USA): Veröffentlicht wird der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben. Da dies das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve ist, blicken Anleger nach den jüngsten restriktiven Signalen der Fed mit großer Spannung darauf. Ökonomen erwarten eine leichte Beschleunigung der Kernrate, was die Debatte um mögliche Zinserhöhungen im laufenden Jahr weiter anheizen könnte.

     

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    Rohstoffe, Devisen und Krypto

    Ölpreise: Am Ölmarkt herrscht erhebliche Volatilität. Nach Berichten über extrem hohe Short-Positionen (Wetten auf fallende Kurse) notierten die Preise zunächst auf dem tiefsten Stand seit Kriegsbeginn. Angesichts der jüngsten Drohungen aus den USA holten die Notierungen der Sorten Brent und WTI einen Teil ihrer Verluste wieder auf. Zuletzt notierte Brent 2,1 Prozent niedriger bei 78,88 US-Dollar je Barrel, während sich WTI-Öl um 0,9 Prozent auf 75,14 US-Dollar verbilligte. Auch die europäischen Erdgaspreise legten zu.

    Gold & Bitcoin: Gold legte am Tagesmarkt um 0,9 Prozent auf 4.192 US-Dollar zu. Der starke US-Dollar und anziehende Anleiherenditen liefern etwas Gegenwind. Am Kryptomarkt zeigt sich Bitcoin stabil und wird im Bereich von rund 64.110 US-Dollar gehandelt.

    Devisen: Der US-Dollar präsentiert sich stark, während der japanische Yen massiv unter Abwertungsdruck steht und sich in der Nähe eines 40-Jahres-Tiefs bewegt. Trotz verbaler Interventionen des japanischen Finanzministeriums treibt die restriktive US-Notenbankpolitik den US-Dollar weiter nach oben. Der Euro konnte seine anfänglichen Verluste leicht ausgleichen und notiert bei 1,15 US-Dollar.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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