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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax leicht im Plus - Weiter 25.000 Punkte im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet neuen Anlauf zur 25.000 Marke
    • Märkte schwanken wegen geopolitischer Unsicherheit
    • Fortschritte bei Verhandlungen für ein Abkommen
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax leicht im Plus - Weiter 25.000 Punkte im Fokus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Montag einen neuen Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen 0,2 Prozent höheren Start bei 25.036 Punkten. Er dürfte also gedämpft den in Asien verbreiteten Kursgewinnen folgen.

    Am Freitag hatte der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die 25.000 Punkte zurückgekehrt, um die er seit Tagen schon schwankt. Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets sind die Schwankungen geprägt von großer Unsicherheit unter den Marktteilnehmern, die sich angesichts zahlreicher geopolitischer, konjunktureller und geldpolitischer Einflussfaktoren nur zögerlich neu positionieren.

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    Für einen nachhaltigen Anstieg in Richtung Rekord fehlt den Anlegern derzeit der notwendige Kurstreiber. Über das Wochenende blieb die Lage im Nahost-Konflikt angespannt. Der Auftakt der Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs im schweizerischen Luxusresort Bürgenstock wurde durch anhaltende israelische Angriffe im Libanon überschattet. Über Nacht wurde dann aber von Fortschritten berichtet, die in Asien vor allem technologielastige Börsen wie etwa in Japan oder Taiwan stützten. Die Ölpreise bleiben auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

    Nach dem Auftakt der Gespräche auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. "Es wurden ermutigende Fortschritte erzielt, inklusive der Schaffung eines Mechanismus für weitere Gespräche", hieß es in einer von den Vermittlern Katar und Pakistan verbreiteten Erklärung. Ziel bleibe, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen". Die Gespräche hätten in einer "positiven und konstruktiven Atmosphäre" stattgefunden.

    Werte aus der Halbleiterbranche könnten am Montag den Rückenwind aus Asien aufnehmen. Davon angetrieben bewegten sich die Infineon -Aktien im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit gut einem Prozent im Plus. Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börsen werden nach dem dort verlängerten Wochenende - auch mit Blick auf die SpaceX-Aktie.

    Titel von Rheinmetall könnten nach einer Hochstufung auf "Outperform" durch die Experten von Oddo BHF ins Blickfeld rücken. Vorbörslich bewegten auch sie sich im Plus. Mit der Aktie bekämen Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb Yan Derocles am Montag und verwies auf einen Bewertungsabschlag zur europäischen Rüstungskonkurrenz.

    Anleger sollten ansonsten die Neubesetzung der Dax-Indizes beachten. Hochtief ist ab sofort im deutschen Leitindex Dax , wo der Baukonzern die VW -Beteiligungsgesellschaft Porsche SE ersetzt. In den weiteren deutschen Indizes gibt es auch Umbesetzungen: Als früheres Dax-Mitglied reicht es für ProSiebenSat.1 jetzt nicht einmal mehr für den SDax ./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 513,5 auf Tradegate (22. Juni 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bil..





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