Yan Derocles kappte zwar sein Kursziel nach dem schlechten Lauf der Aktien auf 1.670 Euro, stufte sie allerdings auf "Outperform" hoch. Zusammen mit BMW sind Rheinmetall bei rund 20 Prozent Minus die schwächsten Dax-Werte der vergangenen drei Monate.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall kehren am Montag nach einer Empfehlung von Oddo BHF vorbörslich an ihr Tageshoch vom Freitag zurück. Auf der Handelsplattform Tradegate kosten sie mit 1.221 Euro rund eineinhalb Prozent mehr als zum Xetra-Schluss am Freitag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.

Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 61,26 auf Tradegate (22. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,51 %. Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,48 Mrd.. BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +14,35 %/+49,15 % bedeutet.



