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    AKTIE IM FOKUS

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    Rheinmetall mit neuerlichem Erholungsversuch - Oddo-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall vorbörslich zurück am Freitagshoch
    • Tradegate 1.221 Euro etwa 1,5 Prozent über Xetra
    • Oddo BHF senkt Ziel und stuft auf Outperform
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall mit neuerlichem Erholungsversuch - Oddo-Empfehlung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall kehren am Montag nach einer Empfehlung von Oddo BHF vorbörslich an ihr Tageshoch vom Freitag zurück. Auf der Handelsplattform Tradegate kosten sie mit 1.221 Euro rund eineinhalb Prozent mehr als zum Xetra-Schluss am Freitag.

    Yan Derocles kappte zwar sein Kursziel nach dem schlechten Lauf der Aktien auf 1.670 Euro, stufte sie allerdings auf "Outperform" hoch. Zusammen mit BMW sind Rheinmetall bei rund 20 Prozent Minus die schwächsten Dax-Werte der vergangenen drei Monate.

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    Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.

    Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 61,26 auf Tradegate (22. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,48 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +14,35 %/+49,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen großer Rüstungsaufträge und Expansion auf die Bewertung von Rheinmetall: 8,2 Mrd.€ für 132 Kampfpanzer und das JV mit Leonardo erhöhen Umsatz- und Ertragssichtbarkeit; Berenberg bestätigt Buy mit Ziel €1750, Analysten insgesamt bullisch; geplantes Japan-JV stärkt das fundamentale Profil; Debatte, ob Nachrichten bereits eingepreist sind und Lieferzeiten kurzfristig kurstrelevant sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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