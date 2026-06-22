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    K-Beauty ist heiß begehrt beim Amazon DE Prime Day - und COSRX führt das Feld mit bis zu 52 % Rabatt auf Bestseller an

    Von Amazons Nr. 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht bis hin zu den meistverkauften Snail Mucin- und Peptid-Kollektionen von COSRX: Vom 23. bis 26. Juni profitieren Kunden beim Prime Day von Rabatten von bis zu 52 %

    BERLIN, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des bevorstehenden Amazon DE Prime Day 2026 wird COSRX einige seiner beliebtesten Hautpflege-Innovationen im Angebot haben. Im Vorfeld des vom 23. bis 26. Juni laufenden Events kündigt die Marke massive Rabatte von bis zu 52 % auf ihr gesamtes Bestseller-Sortiment an.

    From Amazon's No.1 Face Sunscreen to COSRX's bestselling Snail Mucin and Peptide collections, shoppers can enjoy Prime Day savings of up to 52% from June 23–26

    Deutsche Käufer vertrauen zunehmend auf Preis-Tracker für den Amazon Prime Day, um Sonderangebote zu überprüfen. Wir bei COSRX haben die Überprüfung bereits für Sie übernommen: Unsere Preise für den DE Prime Day sind auf dem historischen Saison-Tiefstand angesetzt, sodass Sie bedenkenlos einkaufen können, ohne auf Tools von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Clevere Käufer legen diese Artikel bereits in ihren Warenkorb, um sicherzustellen, dass sie nichts verpassen, bevor das 4-tägige Prime-Day-Event endet.

    Das diesjährige Sortiment umfasst den Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ – der im April und Mai sowohl bei Amazon DE als auch bei Amazon Deutschland die Nummer 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht war – sowie die charakteristischen Snail Mucin-, Peptid- und PDRN-Kollektionen von COSRX.

    Amazons Nummer-1-Sonnenschutz führt das diesjährige Prime-Day-Sortiment an

    • (32 % Rabatt) Das Sommer-Must-have, das bei Amazon DE und in Deutschland die Rankings anführte: Ultra-Light Invisible Sunscreen
       Der COSRX Invisible Sunscreen, der kürzlich sowohl bei Amazon Deutschland als auch bei Amazon UK zum beliebtesten Sonnenschutz für das Gesicht gekürt wurde, erfreut sich aufgrund seiner Kombination aus wirksamem UV-Schutz und einer federleichten, hautähnlichen Textur großer Beliebtheit bei den Verbrauchern. Das nicht fettende und unsichtbare Finish kommt bei DE-Verbrauchern sehr gut an, die nach einem wirksamen Sonnenschutz für den Alltag suchen, der sich problemlos unter Make-up auftragen lässt, ohne einen weißen Schleier zu hinterlassen oder zu kleben – was den Aufstieg des Produkts an die Spitze der Amazon-Rankings erklärt.
      • Warum dieses Produkt im Sommer unverzichtbar ist: Der Ultra-Light Invisible Sunscreen ist ein Sonnenschutz auf Wasserbasis mit 66,4 % Aloe-Blattwasser und Hamamelis und sorgt dafür, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt bleibt, während er gleichzeitig ein erfrischendes, kühlendes Gefühl auf der durch Hitze strapazierten Haut vermittelt. Das macht dieses Produkt zu einem mit Spannung erwarteten Highlight am diesjährigen Prime Day für Verbraucher, die Wert auf atmungsaktive Hautpflege und mühelosen UV-Schutz legen.
    • (Bis zu 44 % Rabatt) Die legendären Peptidprodukte, die hinter dem guten Ruf von COSRX stehen
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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    K-Beauty ist heiß begehrt beim Amazon DE Prime Day - und COSRX führt das Feld mit bis zu 52 % Rabatt auf Bestseller an Von Amazons Nr. 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht bis hin zu den meistverkauften Snail Mucin- und Peptid-Kollektionen von COSRX: Vom 23. bis 26. Juni profitieren Kunden beim Prime Day von Rabatten von bis zu 52 %BERLIN, 22. Juni 2026 …
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