Rheinmetall: Aktie jetzt zum Discountpreis

Derocles macht seine Kaufthese nicht an kurzfristigem Momentum fest, sondern an der Lücke zwischen Kursverfall und Wachstumsperspektive. Zwar kürzte er sein Kursziel auf 1.670 Euro, doch nach dem Rückschlag sieht er die Bewertung wieder attraktiver. Rheinmetall werde mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent zum Durchschnitt europäischer Rüstungskonkurrenten gehandelt, obwohl der Konzern aus seiner Sicht bis 2030 stärker wachsen könnte als viele Wettbewerber.

Rheinmetall ist vom Börsenliebling zum Problemfall im DAX geworden – zumindest kurzfristig. Rund 20 Prozent hat die Aktie in den vergangenen drei Monaten verloren und gehört damit zusammen mit BMW zu den schwächsten Werten im Leitindex. Ausgerechnet nach diesem Rückschlag sieht Oddo BHF nun eine Einstiegschance: Analyst Yan Derocles stuft die Aktie auf "Outperform" hoch und spricht von "Wachstum zum Discountpreis".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Discount hat allerdings Gründe. Anleger hatten zuletzt spürbar an Lust auf Rüstungswerte verloren. Neben Gewinnmitnahmen belasteten Zweifel, ob Rheinmetall seine hohen Auftragsbestände schnell genug in Umsatz und Ergebnis umwandeln kann. Hinzu kamen Sorgen, ob das Produktangebot zu veränderten Kriegsschwerpunkten passt und ob Produktionskapazitäten, Lieferketten und Projektmix mit dem Wachstum Schritt halten.

Die Oddo-Empfehlung ist deshalb kein Freifahrtschein, sondern eine Wette auf Umsetzung. Das niedrigere Kursziel zeigt, dass die Erwartungen nicht blind nach oben geschraubt werden. Entscheidend bleibt, ob Rheinmetall den Auftragsboom operativ liefern kann. Gelingt der Produktionshochlauf, könnte der Bewertungsabschlag zur Chance werden. Bleiben Fortschritte aus, dürfte das Erholungspotenzial begrenzt bleiben.

Zusätzliche Fantasie kam bereits vergangene Woche aus Japan. Rheinmetall prüft einem Bericht der Nikkei zufolge den Aufbau einer eigenen Rüstungsproduktion dort und strebt ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem japanischen Partner an. "Ich würde sehr gerne viel mehr in Japan tun", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger dem Medium. Eine Entscheidung über einen Partner oder konkrete Geschäftspläne sei jedoch noch nicht gefallen. Der Konzern ist in Japan bislang über eine Tochtergesellschaft im Automobilzuliefergeschäft vertreten, verfügt dort aber über keine Rüstungsstandorte.

Für Anleger bleibt Rheinmetall damit eine der spannendsten, aber auch eine der nervöseren Wetten im europäischen Rüstungssektor. Die Aktie hat den Nimbus des Selbstläufers verloren, doch genau das macht die neue Oddo-Einschätzung brisant: Wenn Rheinmetall den hohen Auftragsbestand schneller in Umsatz und Gewinn übersetzt, könnte der jüngste Rückschlag zur Einstiegschance werden. Wenn nicht, bleibt der Discount womöglich berechtigt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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