Bund kauft KNDS: Beim Rheinmetall-Rivalen gehen nur 20% an den Markt

Der Schritt ist strategisch brisant. KNDS gilt als eines der zentralen Unternehmen für Europas Wiederaufrüstung. Der Konzern entstand 2015 aus dem Zusammenschluss des deutschen Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann und des französischen Rüstungskonzerns Nexter. Heute produziert KNDS Kampfpanzer, gepanzerte Fahrzeuge, Mannschaftstransporter, militärische Brückensysteme, Roboterfahrzeuge und Munition. Auch Systeme des Unternehmens kommen in der Ukraine zum Einsatz. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählt Rheinmetall.

Deutschland steht offenbar vor einem Einstieg beim Panzerhersteller KNDS – und ebnet damit den Weg für einen der wichtigsten europäischen Rüstungsbörsengänge der kommenden Zeit. Nach Informationen von Bloomberg haben sich die Eigentümerfamilien, denen die Hälfte von KNDS gehört, grundsätzlich bereit erklärt, einen Anteil von 40 Prozent an die Bundesregierung zu verkaufen. Damit würde Deutschland seine Rolle bei dem deutsch-französischen Rüstungskonzern deutlich ausbauen und sich dem Beteiligungsniveau des französischen Staates annähern.

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Der Zeitplan wird damit konkreter. Nach Reuters-Informationen soll der Haushaltsausschuss des Bundestages bereits am Mittwoch, dem 24. Juni, über den Einstieg Deutschlands entscheiden. Der Beschluss gilt demnach als Voraussetzung dafür, dass KNDS noch im Juli wie geplant an die Börse gehen kann. Die offizielle Ankündigung des Börsengangs ist noch für Juni vorgesehen; rund 20 Prozent des Unternehmens sollen bei Investoren platziert werden. Die Bewertung von KNDS soll je nach Kursentwicklung nach den ersten Handelswochen zwischen 15 und 18 Milliarden Euro liegen. Damit bekämen Anleger eine weitere börsennotierte Möglichkeit, auf den europäischen Rüstungsboom zu setzen.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Europas Regierungen erhöhen angesichts geopolitischer Spannungen ihre Verteidigungsausgaben, langfristige Aufrüstungsprogramme treiben die Nachfrage nach Panzern, Munition und militärischer Ausrüstung. Das spiegelt sich bereits in den Zahlen von KNDS wider: Der Umsatz stieg 2025 um 16 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim Auftragsbestand aus, der von 23,5 Milliarden Euro auf 33,1 Milliarden Euro kletterte.

Für Investoren wäre KNDS damit ein neuer Schwergewichtskandidat im europäischen Verteidigungssektor. Zugleich zeigt der geplante Staatseinstieg, wie eng Politik und Rüstungsindustrie inzwischen miteinander verflochten sind. Die Bundesregierung würde nicht nur einen Börsengang ermöglichen, sondern sich bei einem zentralen Panzerhersteller strategischen Einfluss sichern. Ganz ohne Risiko ist der Markt jedoch nicht: Der tschechische Munitionshersteller CSG, der Anfang des Jahres an die Börse ging, notiert inzwischen rund 43 Prozent unter dem Ausgabepreis. Der Rüstungsboom bleibt damit eine starke Investmentstory – aber keine Einbahnstraße.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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