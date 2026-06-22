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    In 60 Tagen Frieden?

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    Ölpreis gibt nach: USA und Iran vereinbaren Fahrplan für endgültiges Abkommen

    Diplomatische Fortschritte zwischen den USA und Iran drücken den Ölpreis und nähren die Hoffnung auf eine dauerhafte Entspannung im Nahen Osten.

    In 60 Tagen Frieden? - Ölpreis gibt nach: USA und Iran vereinbaren Fahrplan für endgültiges Abkommen
    Foto: Dall-E

    Die Ölpreise haben zum Wochenauftakt nachgegeben, nachdem die USA und Iran bei hochrangigen Verhandlungen in der Schweiz Fortschritte erzielt haben. Vermittlerstaaten Katar und Pakistan teilten am Montag mit, dass beide Seiten einen 60-Tage-Fahrplan vereinbart hätten, der zu einem endgültigen Abkommen führen soll.

    Die Ölpreise notierten infolgedessen auf dem tiefsten Stand seit Kriegsbeginn. Brent-Rohöl notierte zuletzt 2,1 Prozent niedriger bei 78,88 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI reduzierte sich um 0,9 Prozent auf 75,14 US-Dollar je Barrel.

    Historische Gespräche am Vierwaldstättersee

    Die Verhandlungen fanden im Schweizer Luxusresort Bürgenstock am Vierwaldstättersee statt und markieren die ersten direkten Gespräche seit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding in der vergangenen Woche. Dieses Dokument hatte einen fragilen Waffenstillstand zwischen beiden Staaten besiegelt und eine vorläufige Beruhigung der Lage für mindestens 60 Tage vorgesehen.

    In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten Katar und Pakistan die Gespräche als "positiv und konstruktiv". Besonders hervorgehoben wurde die Einrichtung eines sogenannten "High Level Committee", das künftig die politischen Leitlinien der Verhandlungen überwachen soll.

    Gleichzeitig arbeiteten die Delegationen in der Schweiz an zusätzlichen Sicherheitsmechanismen, um einen ungehinderten Transit durch die Straße von Hormus dauerhaft sicherzustellen.

    Im Rahmen der jüngsten Verhandlungen hatten beide Seiten vereinbart, die Straße von Hormus für mindestens 60 Tage gebührenfrei offen zu halten und sämtliche militärischen Aktivitäten einzustellen.

    US-Vizepräsident JD Vance, der die amerikanische Delegation in der Schweiz anführte, zeigte sich optimistisch. Er sprach von "robusten Gesprächen" und betonte, dass beide Seiten weiterhin engagiert an einer umfassenden Lösung arbeiteten.

     

    Neue Initiative zur Beendigung der Kämpfe im Libanon

    Ein weiterer zentraler Durchbruch betrifft den Libanon. Die Verhandlungspartner verständigten sich auf die Einrichtung einer gemeinsamen "Deconfliction Cell" zwischen den USA, Iran und dem Libanon. Das Gremium soll sicherstellen, dass die militärischen Auseinandersetzungen im Süden des Landes dauerhaft beendet werden.

    Die Kämpfe zwischen Israel und der von Iran unterstützten Hisbollah gelten derzeit als eines der größten Risiken für die Stabilität der Region. Diplomaten sehen die Lage im Libanon als entscheidenden Belastungstest für das gesamte Friedensabkommen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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