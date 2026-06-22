BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
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