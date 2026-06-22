BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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