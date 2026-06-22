SUESS MicroTec Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 22.06.2026

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 116,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,85 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,30 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +8,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 116,00€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SUESS MicroTec einen Gewinn von +107,17 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +18,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,14 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +195,50 % erlebt.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,93 % 1 Monat +31,14 % 3 Monate +107,17 % 1 Jahr +184,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursanstieg (neues ATH ~104 €, einzelne Anleger +250% seit Einstieg bei ~31 €), Bewertungserwartungen für 2027/2028 (KGV‑Prognosen

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,20 Mrd. € wert.

Die Aktie von Hochtief ist ab Montag im deutschen Leitindex Dax . Für das Papier des Baukonzerns musste die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen. Diese ist jetzt im MDax gelistet, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx Anfang Juni …

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,35 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,11 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.