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    Besonders beachtet!

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    BlackRock Aktie leicht im Minus - 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die BlackRock Aktie, bisher, um -0,57 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BlackRock Aktie.

    Besonders beachtet! - BlackRock Aktie leicht im Minus - 22.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    BlackRock ist der weltweit führende Vermögensverwalter, bekannt für seine ETFs (iShares) und innovative Anlagestrategien. Mit über 9 Billionen USD verwaltetem Vermögen dominiert es den Markt. Hauptkonkurrenten sind Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Aladdin-Plattform für Datenanalyse und Risikomanagement.

    BlackRock aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die BlackRock Aktie. Sie fällt um -0,57 % auf 910,20. Die Talfahrt der BlackRock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 910,20, mit einem Minus von -0,57 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die BlackRock Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,11 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BlackRock Aktie damit um +2,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BlackRock einen Anstieg von +0,44 %.

    BlackRock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,52 %
    1 Monat +0,35 %
    3 Monate +11,11 %
    1 Jahr +8,74 %
    Stand: 22.06.2026, 09:06 Uhr

    Informationen zur BlackRock Aktie

    Es gibt 155 Mio. BlackRock Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,29 Mrd. € wert.

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    Ob die BlackRock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BlackRock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BlackRock

    -0,13 %
    +2,52 %
    +0,35 %
    +11,11 %
    +8,74 %
    +46,52 %
    +26,28 %
    +198,18 %
    +643,25 %
    ISIN:US09290D1019WKN:A40PW4
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    Verfasst von Markt Bote
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