Infineon Technologies Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 22.06.2026

Mit einer Performance von +4,62 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,80€, mit einem Plus von +4,62 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Infineon Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +124,27 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +119,96 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,92 % 1 Monat +19,60 % 3 Monate +124,27 % 1 Jahr +144,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Insiderverkauf (Andreas Urschitz) und die Frage, ob das ein Warnsignal ist. Debattiert werden Vorstands- und institutionelle Verkäufe (Goldman Sachs), hohe Bewertung/25‑Jahres‑Hoch, mögliche Topbildung und Korrekturrisiken (Tech/NASDAQ, Fed), Gewinnmitnahmen vs. langfristiger Wachstumsstory; einzelne positive Fundamentalsignale (GaN‑Patent).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,54 Mrd. € wert.

Der Dax könnte am Montag einen neuen Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen 0,2 Prozent höheren Start bei 25.036 Punkten. …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Renaissance des Marktes für Hauptprozessoren (CPU) kristallisiere sich als zweite Triebfeder für die …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,46 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,88 %. ON Semiconductor legt um +1,84 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,92 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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