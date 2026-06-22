TKMS Aktie heute im Minus (73,30€) - 22.06.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TKMS abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,94 % verkraften.

Mit einer Performance von -1,74 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,74 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +3,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +11,81 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,77 % 1 Monat -7,01 % 3 Monate -9,94 % 1 Jahr -22,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von TKMS im Zusammenhang mit dem kanadischen CPSP‑Vergabeverfahren: Ein möglicher Zuschlag für bis zu 12 U‑Boote würde Kurs und Fundamentaldaten deutlich aufwerten. SAFE wird als Zuschlagsverstärker gesehen; die Erstorder über ~70 t amagnetischen Stahls gilt als wichtiger Qualifizierungs‑Catalyst. Es gibt Kritik am bereinigten EBIT und intensive Debatten zu langfristigen Umsätzen durch Offsets, Lizenzen und Service‑Erlöse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,75 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,50 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,13 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,52 %

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.