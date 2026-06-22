LPKF Laser & Electronics Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 22.06.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,17 % auf 30,00€. Damit gewinnt die Aktie +1,20 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +11,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,00€, mit einem Plus von +4,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in LPKF Laser & Electronics investiert war, konnte einen Gewinn von +384,45 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +28,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LPKF Laser & Electronics eine positive Entwicklung von +424,82 % erlebt.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,57 % 1 Monat +29,82 % 3 Monate +384,45 % 1 Jahr +268,62 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:07 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 725,10 Mio. € wert.

Die Aktie von Hochtief ist ab Montag im deutschen Leitindex Dax . Für das Papier des Baukonzerns musste die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen. Diese ist jetzt im MDax gelistet, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx Anfang Juni …

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,35 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +1,07 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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