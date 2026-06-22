OHB Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,04 % verliert die OHB Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,75 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +50,57 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um -13,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +252,00 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,61 % 1 Monat -36,84 % 3 Monate +50,57 % 1 Jahr +450,00 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:07 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd. € wert.

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung OHB bietet Aktien zu EUR 300,00 je Aktie an 22.06.2026 / 08:47 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE …

EQS-News: OHB SE / Key word(s): Capital Increase OHB to offer shares at EUR 300.00 per share 22.06.2026 / 08:47 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR …

EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung OHB SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu EUR 510,7 Mio. zu einem Bezugspreis von EUR 300 je neuer Aktie sowie eine vorlaufende Privatplatzierung mit Orchid Lux …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,61 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,50 %. Lockheed Martin legt um +0,16 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.