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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie klettert deutlich - 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +5,93 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie klettert deutlich - 22.06.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,93 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 122,60, mit einem Plus von +5,93 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Intel Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +11,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +285,67 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,55 %
    1 Monat +19,36 %
    3 Monate +230,68 %
    1 Jahr +574,10 %
    Stand: 22.06.2026, 09:08 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 616,19 Mrd. € wert.

    Intel: Ausbruch aus der Trading-Range … aber die Uhr tickt


    Dass das Halbleiter-Urgestein Intel dabei ist, sich aus einem tiefen Tal der Tränen zu befreien und wieder die Gewinnzone erreicht hat, ist unstrittig. Dass man mittlerweile eine Rolle im KI-Boom spielt, auch. Zu glauben, dass das eine Endlos-Hausse rechtfertigt, wäre indes gewagt.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,80 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,80 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,52 %

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +5,70 %
    +11,73 %
    +19,55 %
    +231,22 %
    +575,20 %
    +310,35 %
    +160,69 %
    +328,13 %
    +6.097,57 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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