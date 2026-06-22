Mehr Beschäftigte in Kinderbetreuung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben mehr Menschen im öffentlichen Dienst an Hochschulen, Schulen und in Kindergärten gearbeitet als 2024. Die Zahl der bei kommunalen Kindertageseinrichtungen Beschäftigten stieg mit Stichtag 30. Juni 2025 in diesem Zeitraum um 2,6 Prozent auf 298.000, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

"Der Zuwachs ist damit geringer als in den fünf Jahren zuvor, in denen es einen starken Zuwachs von durchschnittlich 11.500 Erzieherinnen und Erziehern pro Jahr gab." Von 2010 bis 2025 verdoppelte sich die Anzahl der Beschäftigten fast.