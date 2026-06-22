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    Ore Energy und Budget Thuis werden als erste europäische Energieversorger einen mehrtägigen Eisen-Luft-Energiespeicher mit einer Kapazität von 1 GWh installieren

    Niederländischer Energieversorger setzt auf 1 GWh Eisen-Luft-Energiespeicher, um die Energiekosten für Verbraucher zu senken; erste 400 MWh sollen 2028 bereitgestellt werden

     

    AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / Ore Energy, das in den Niederlanden ansässige Unternehmen für mehrtägige Eisen-Luft-Energiespeicher, gab heute eine Vereinbarung über den Einsatz von 1 GWh Eisen-Luft-Langzeitspeicher (LDES) mit Budget Thuis, einem der größten niederländischen Energieversorger, bekannt. Die Vereinbarung stellt den bislang größten Abnahmevertrag für Eisen-Luft-Energiespeicher auf dem europäischen Festland dar und ist der erste seiner Art mit einem europäischen Energieversorger. Die Vereinbarung beginnt mit einer zugesagten ersten Phase von 400 MWh, deren Lieferung für 2028 geplant ist.

     

    Ore Energy and Budget Thuis to Deploy 1 GWh of Multi-Day Iron-Air Energy Storage in a First for European Energy Suppliers

     

    Für Budget Thuis ist die Vereinbarung ein strategischer Schritt, um den Kunden stabileren, erschwinglicheren und zunehmend saubereren Strom zu bieten, da das niederländische Stromnetz immer stärker von Windenergie abhängig wird. Die mehrtägige Speichertechnologie von Ore Energy ist darauf ausgelegt, erneuerbaren Strom zu speichern, wenn er reichlich vorhanden ist, und ihn über längere Zeiträume mit geringem Anteil an erneuerbaren Energien abzugeben – also dann, wenn Strom am knappsten, am teuersten und am ehesten aus fossilen Brennstoffen stammt.

     

    Die Batterietechnologie von Ore Energy nutzt Eisen, Wasser und Luft, um Energie bis zu 100 Stunden lang zu speichern. Sie wurde entwickelt, um eine der zentralen Herausforderungen für die Versorgungssicherheit der europäischen Stromnetze zu bewältigen: mehrtägige Lücken in der Erzeugung erneuerbarer Energien, die mit Kurzzeitbatterien nicht kosteneffizient überbrückt werden können. Indem sie überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien länger speichern und dann abgeben, wenn das Netz andernfalls auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen zurückgreifen müsste, können Eisen-Luft-Batterien die Abhängigkeit von gasbefeuerten Reservekraftwerken verringern und dazu beitragen, sauberen Strom dann bereitzustellen, wenn er am dringendsten benötigt wird.

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    Ore Energy und Budget Thuis werden als erste europäische Energieversorger einen mehrtägigen Eisen-Luft-Energiespeicher mit einer Kapazität von 1 GWh installieren Niederländischer Energieversorger setzt auf 1 GWh Eisen-Luft-Energiespeicher, um die Energiekosten für Verbraucher zu senken; erste 400 MWh sollen 2028 bereitgestellt werden AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / Ore Energy, das in den …
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