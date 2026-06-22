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    Strategische Vereinbarung mit SEPCON abgeschlossen

    Strategische Vereinbarung mit SEPCON abgeschlossen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Highlights:

     

    • Führendes EPCM-Unternehmen: Südamerikanischer Engineering-, Procurement- und Construction-(EPC)-Dienstleister mit Aktivitäten in Peru, Bolivien, Argentinien und Ecuador. SEPCON verfügt über Erfahrung bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Bergbau, Öl & Gas sowie Energie.
    • Umfassender Leistungsumfang: Die MSA umfasst die Mobilisierung, Installation und den Transport einer Pilotanlage, Machbarkeitsstudien im Ingenieurbereich sowie Prozessoptimierungen.
    • Bolivianische Kompetenz, deutsche Technologie: Die Vereinbarung sichert den Zugang zu lokalen EPCM-Kapazitäten in Bolivien und unterstützt den potenziellen Einsatz von Weltklasse-Technologie aus Deutschland.
    • Strategische Partnerschaft: Unterstützt die strategische Partnerschaft von EAU Lithium mit Vulcan Energy Resources sowie die geplante Einführung der geschlossenen VULSORB A-DLE-Technologie auf Basis der bestehenden Technologielizenzvereinbarung.

     

    22. Juni 2026 / IRW-Press / Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X) („Cosmos“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft EAU Lithium Pty Ltd (ACN 009 435 250) („EAU“) die erste von zwei wichtigen Master Services Agreements (MSA) abgeschlossen hat. Dieser Vertrag unterstützt künftig erforderliche Engineering- und technische Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der Lithium-Aktivitäten des Unternehmens in Bolivien.

     

    Die strategische Vereinbarung wurde mit CONSTRUCCIONES SEPCON S.R.L. (Boliviens führendem Unternehmen für Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM)) („SEPCON“) abgeschlossen.

     

    SEPCON

     

    SEPCON ist ein Engineering-, Procurement- und Construction-(EPC)-Dienstleister mit mehr als 20 Jahren operativer Tätigkeit in Südamerika und ein etablierter Auftragnehmer in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über eine permanente Präsenz in Bolivien und hat Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Engineering- und Bauprojekte in der Region.

     

    SEPCON ist in Peru, Bolivien, Argentinien und Ecuador tätig. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten in den Bereichen Pipelines, Verarbeitungsanlagen, Tiefbauarbeiten sowie elektromechanische Bau- und Wartungsdienstleistungen. SEPCON ist seit vielen Jahren über sein Büro in Santa Cruz in Bolivien aktiv und verfügt über Erfahrung in komplexen logistischen und operativen Umgebungen in der Region.

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