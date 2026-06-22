Western Star Resources meldet Mobilisierung zum ehemals produzierenden Wolframprojekt White Star und leitet drohnengestützte geophysikalische Vermessung ein

22. Juni 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich bekannt zu geben, dass die Feldcrews zum 100 % unternehmenseigenen Wolframprojekt White Star in Elko County (Nevada, USA) mobilisiert wurden, um das für 2026 geplante Explorationsprogramm aufzunehmen.

Das Projekt White Star befindet sich im Charleston Mining District, direkt neben dem Wolframkonzessionsgebiet Rowland des Unternehmens, und wurde vor Kurzem von Western Star übernommen.

Wichtigste Highlights:

- Die Feldcrews wurden zum Wolframprojekt White Star mobilisiert, um das erste Explorationsprogramm mithilfe moderner Verfahren auf dem Konzessionsgebiet und in der Umgebung der Abbaustätten der ehemals produzierenden Mine Mission Cross aufzunehmen.

- Die anfänglichen Arbeiten umfassen eine konzessionsweite drohnengestützte hochauflösende magnetische geophysikalische Vermessung und eine systematische geochemische Bodenuntersuchung.

- Die Ergebnisse der drohnengestützten magnetischen Vermessung werden in den kommenden Wochen erwartet; die Gesteinssplitter- und Bodenproben werden zur zertifizierten Analyse beim Labor eingereicht.

Abbildung 1: Eine Drohne im Einsatz auf dem Wolframprojekt White Star.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagt dazu: „Mit der Mobilisierung zu White Star, dem bereits laufenden Programm bei Rowland und der Übernahme von Eagle Point in New Mexico verfügt Western Star über drei Wolframprojekte in den USA, in denen das Unternehmen 2026 aktiv sein wird. White Star ist in demselben Skarnmilieu wie Rowland angesiedelt und ist ebenso wie Rowland weitgehend unzureichend erkundet. Die Durchführung einer integrierten drohnengestützten magnetischen Vermessung und gezielter Boden- und Gesteinssplitterprobenahmen bei den Abbaustätten auf White Star bietet den schnellsten Weg zur Definition von Bohrzielen, was den Arbeiten entspricht, die wir bereits bei Rowland absolviert haben.“