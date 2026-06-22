Okta Registered (A) Aktie fällt auf 100,44€ - 22.06.2026

Die Okta Registered (A) Aktie ist bisher um -2,01 % auf 100,44€ gefallen. Das sind -2,06 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Okta Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 100,44€, mit einem Minus von -2,01 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Okta ist ein führender Anbieter im Bereich Identitätsmanagement, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und starke Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Okta Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +49,49 %.

Allein seit letzter Woche ist die Okta Registered (A) Aktie damit um -2,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,79 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +35,77 % gewonnen.

Okta Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,49 % 1 Monat +28,79 % 3 Monate +49,49 % 1 Jahr +16,13 %

Informationen zur Okta Registered (A) Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:12 Uhr

Es gibt 166 Mio. Okta Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,69 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,11 %.

Okta Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Okta Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Okta Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.