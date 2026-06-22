BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz dürfte bereinigt um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Cherblanc am Freitag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht. Den Gewinn je Aktie des Anbieters von Online-Datenbanken erwartet er 9 Prozent über Vorjahr./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 15:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 15:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34,5
Kursziel alt: 34,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34,5
Kursziel alt: 34,5
Währung: GBP
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