BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz dürfte bereinigt um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Cherblanc am Freitag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht. Den Gewinn je Aktie des Anbieters von Online-Datenbanken erwartet er 9 Prozent über Vorjahr./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 15:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34,5

Kursziel alt: 34,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

