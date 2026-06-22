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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chipwerte nach Nahost-News mit Asien-Sektorstärke im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Halbleiter ziehen Rückenwind aus Asien
    • Infineon steigt fast vier Prozent im frühen Handel
    • Micron als KI-Liebling stellt Rally bald auf Probe
    AKTIEN IM FOKUS - Chipwerte nach Nahost-News mit Asien-Sektorstärke im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Halbleiterwerte nehmen am Montag den Rückenwind aus Asien auf. Davon angetrieben bewegten sich die Infineon -Aktien im frühen Xetra-Handel mit fast vier Prozent im Plus. Über Nacht wurde von Fortschritten bei den Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs berichtet, was in Asien vor allem technologielastige Börsen wie etwa in Japan oder Taiwan stützte. Aktien von SK Hynix und Taiwan Semiconductor haben in Fernost am Montag deutlich zugelegt.

    Auch die Aktien von Elmos Semiconductor , dem Branchenzulieferer Suss Microtec , Aixtron und Siltronic bewegten sich vor diesem Hintergrund am Montag auch zwischen 1,2 und 3,8 Prozent im Plus. Deren gestiegene Bedeutung hat dazu geführt, dass neben Aixtron nun auch die übrigen drei Titel in den MDax aufgenommen wurden. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte künftig etwas technologielastiger.

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    Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börse Nasdaq werden nach dem dort verlängerten Wochenende - auch mit Blick auf die bei Kleinanlegern besonders beliebte Aktie des Börsenneulings SpaceX . Diese wird am Morgen auf der Plattform Tradegate mehr als zwei Prozent unter ihrem Schlusskurs vom Donnerstag gehandelt.

    Intel dagegen bewegen sich im Tradegate-Handel nochmals kräftig im Plus, nachdem sie am vergangenen Donnerstag von einem Fertigungs-Deal mit dem iPhone-Hersteller Apple auf Rekordniveau gehievt wurden. Auch bei Micron bahnen sich am Montag weitere Kursgewinne an. Als neuer KI-Liebling der Anleger könnte Micron die Tech-Rally im Laufe der Woche mit seinen Quartalszahlen auf die Probe stellen./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 259,4 auf Tradegate (22. Juni 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Insiderverkauf (Andreas Urschitz) und die Frage, ob das ein Warnsignal ist. Debattiert werden Vorstands- und institutionelle Verkäufe (Goldman Sachs), hohe Bewertung/25‑Jahres‑Hoch, mögliche Topbildung und Korrekturrisiken (Tech/NASDAQ, Fed), Gewinnmitnahmen vs. langfristiger Wachstumsstory; einzelne positive Fundamentalsignale (GaN‑Patent).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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