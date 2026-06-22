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    Besonders beachtet!

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    HP Aktie leidet unter Verkäufen - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HP Aktie bisher Verluste von -3,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HP Aktie.

    Besonders beachtet! - HP Aktie leidet unter Verkäufen - 22.06.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

    HP aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.06.2026

    Mit einer Performance von -3,15 % musste die HP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,49 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HP +7,82 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    HP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,01 %
    1 Monat +10,40 %
    3 Monate +30,49 %
    1 Jahr -0,67 %
    Stand: 22.06.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur HP Aktie

    Es gibt 915 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,71 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von HP

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,06 %.

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    Ob die HP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HP

    -3,45 %
    -8,71 %
    +6,57 %
    +26,62 %
    -4,78 %
    -25,54 %
    -18,64 %
    +74,61 %
    +227,24 %
    ISIN:US40434L1052WKN:A142VP
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    Verfasst von Markt Bote
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