HP Aktie leidet unter Verkäufen - 22.06.2026

Mit einer Performance von -3,15 % musste die HP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,49 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HP +7,82 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

HP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,01 % 1 Monat +10,40 % 3 Monate +30,49 % 1 Jahr -0,67 %

Informationen zur HP Aktie

Stand: 22.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 915 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,71 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HP

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,06 %.

HP Aktie jetzt kaufen?

Ob die HP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.